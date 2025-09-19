審計長人事同意權案審查 陳瑞敏拋智慧審計4大面向

快訊

中央社／ 台北19日電
現任審計長陳瑞敏任期將屆滿，總統賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長。記者葉信菉／攝影
現任審計長陳瑞敏任期將屆滿，總統賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長。立法院全院委員會今天審查，陳瑞敏說明，若獲立法院同意，他會以智慧審計、永續審計、韌性審計、共臻善治4大方向，繼續強化審計職權的行使。

現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，賴總統依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。

立法院長韓國瑜12日召集黨團協商後，各黨團同意19日院會報告事項處理完畢後，改開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午舉行公聽會、下午召開全院委員會進行審查，由朝野黨團推派代表進行詢答。

陳瑞敏下午報告時提到，6年前他在立法院全院委員會提出以落實監督、強化洞察及邁向前瞻作為審計業務3大主軸，就任後也偕同全體審計人員研提具建設性的審計意見，促進政府資源有效運用。

陳瑞敏舉例，近6年度政府各機關依據審計機關審核意見，節省的支出或增加的收入金額達新台幣1193億餘元。

陳瑞敏表示，如果立法院同意他續任審計長，他會秉持審計機關獨立、廉正、專業、創新核心價值，也會以智慧審計、永續審計、韌性審計及共臻善治等4大面向，繼續強化審計職權的行使，擴大發揮審計機關對於促進政府良善治理的價值與效益。

關於智慧審計部分，陳瑞敏說，審計部會以過去的數位審計發展成果為基礎，加強整合生成式AI、大數據分析、機器人流程自動化、雲端服務等資訊技術於審計作業流程，打造高效能的智慧化審計作業模式。

陳瑞敏說明，審計部也要全面審視各級政府於環境、社會、經濟等各面向的重要永續發展議題，共同審視永續發展政策執行情形，以不遺漏任何人的精神，確保國家永續發展政策得以真正落實。

至於韌性審計部分，陳瑞敏指出，未來審計機關要持續加強查核行政機關推動產業、民生、資通安全、國土防衛等面向的韌性措施，強化公部門治理韌性與調適能力，並持續檢討優化關鍵審計議題發展機制，也要協助行政部門辨識潛在的施政風險與挑戰。

針對共臻善治，陳瑞敏強調，未來審計部要繼續強化總決算審核報告及政府資訊透明度，並暢通政府與公民多元溝通管道，另外也將擴大發掘與推廣行政機關優良實務，透過正向經驗的分享與溝通，與各界攜手努力，實現政府一體共臻善治的美好願景。

