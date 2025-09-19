內政部：跨部會合作強化土石方全流向管理
內政部19日回應非法棄土問題，強調中央已與環境部、法務部合作，全面推動營建剩餘土石方「全流向管理」，從源頭分類到最終去化都納入控管，並加強查緝非法棄置行為。
環境部補充指出，《廢棄物清理法》及《資源循環推動法》草案已完成，最快10、11月送交立法院審議，未來將透過加重刑責與科技執法，嚴格規範營造工程土石方處理。
內政部表示，目前全國已規劃多處去化空間，包括桃園航空城、台北社子島、高鐵屏東車站特定區、嘉義縣縣治開發區等4大區段徵收計畫，以及台北港、台中港、高雄港等填海造陸工程，另有彰濱工業區與各地7處土資場，預估可去化量逾1億5,110萬立方公尺，足以支應地方建設所產生的土石方需求。
在管理措施上，內政部在今年7月公告「營建剩餘土石方即時流向追蹤系統」，規定清運車輛必須安裝GPS，並透過電子聯單回報進出土資場紀錄，以杜絕業者假報數量、繞場運輸等違規行為。若檢調或環保單位查獲棄置不法，將溯源追查至工地，並可勒令停工，確保責任歸屬。
此外，行政院已核定「最終去處規劃方案」，協助地方政府補足人力並設立跨局處小組，推動土石方暫置、最終去化與公有土資場的增設。中央亦盤點出2,321處國有地及80處大型開發區，供地方規劃土資場與調度中心使用，建立完整的資源循環體系。
內政部強調，中央將透過檢警環平台持續系統性掃黑，針對「挖、運、棄」各環節的不法行為嚴辦重罰，並結合政策引導，推動土石方資源再利用，打造工程循環經濟模式，確保國土永續與環境正義。
