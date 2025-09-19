陳其邁談高雄市長綠營初選 盼彼此坐下協調
針對民進黨高雄市長初選，高雄市長陳其邁今天表示，民調像霧裡看花，個人希望初選前參選人們能坐下來談談，協調好的人選，若大家彼此認為當仁不讓，初選機制解決也很好。
陳其邁上午接受媒體聯訪表示，民調有時候看來看去，都是霧裡看花，越看越不懂，但是初選不僅是大家能夠獲得黨員、市民的支持，風度更是很重要。大家也看得到高雄市幾名參選人的君子之爭，個人也希望能盡量協調，如果能在初選前，大家好好坐下來，討論怎麼樣能夠讓高雄市政更進步。
陳其邁說，這幾名參選人過去也都有在立法院如兄弟姐妹的感情，應該能夠了解面對明年選舉，怎麼樣能夠有更好的政見，提出好的願景，讓市民能夠了解政策主張，這個是最重要的。
他強調，初選前也希望兄弟姐妹間能夠先談一談，如果能夠協調出好的人選，當然最好，如果大家還是認為說彼此都很優秀，當仁不讓，最後還是由初選機制解決，這個也是非常好的方案。
