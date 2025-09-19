傳川普不批120億元對台軍援 府：台美各項安全議題緊密合作
華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過4億美元的對台軍援。總統府發言人郭雅慧今天表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。
有關媒體詢問美國是否暫停對台軍援一事，郭雅慧表示，有注意到相關報導。事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。
郭雅慧指出，台灣作為區域負責任的一員，有決心也有信心持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，致力確保區域的和平穩定與繁榮發展。
華盛頓郵報報導，川普為促成與中國大陸的貿易協定以及與中共國家主席習近平會面，暫停一項超過4億美元（折合新台幣約120億）的對台軍援，引發外界關注是否意味美國政策轉向。不過白宮方面回應，對台軍援的決定還沒有最終定案。
