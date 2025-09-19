快訊

傳川普暫停對台120億軍援 總統府回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

據外媒報導，有消息人士透露，川普為了達成和中國大陸的貿易協議，以對台軍援作為籌碼，擱置一項對台超過4億美元（約新台幣120億元）的軍事援助計畫。對此，總統府發言人郭雅慧19日表示，有注意到相關報導，事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中。

根據外媒報導，美國總統川普今年夏天曾擱置一項對台超過4億美元（約新台幣120億元）的軍事援助計畫，有消息人士透露，川普為了達成和中國大陸的貿易協議，以對台軍援作為籌碼；此舉引發外界質疑美國是否將改變與台灣的長期合作。白宮則表示，此案尚未做出最終決策，仍有調整空間。

有關媒體詢問美國是否暫停對台軍援一事，郭雅慧表示，有注意到相關報導。事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持。

郭雅慧說，台美將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為區域負責任的一員，有決心也有信心持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，致力確保區域的和平穩定與繁榮發展。

