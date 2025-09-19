卓榮泰邀首批綠委便當會 30項優先法案盼立院幫促成

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今邀內政委員會、司法及法制委員會綠委進行首批便當會。行政院發言人李慧芝會後轉述，主要討論行政院優先法案，包括四大優先有20項法案、3項預算案及海纜7法等，共30項優先法案，極力希望立法院能幫忙促成。

李慧芝表示，今天是立法院新會期後，行政立法之間的一次午餐會，新任幹事長、書記長、總召以及委員會相關成員都有來到這邊便當會，主要就是討論新會期行政院的優先法案，包括4大優先共20項法案；另還有3項預算案包括特別預算等等，及昨天院會通過的海纜7法，總共30項優先法案是接下來要麻煩立法院幫忙的。

李慧芝指出，經濟民生相關的法案包括企業併購法、人工智慧基本法，還有昨天院會通過的電動車貨物稅、牌照稅減免，都是對大家會非常有幫助的法案，極力希望立法院能幫忙促成。

民進黨新任黨團幹事長鍾佳濱表示，目前有20項、4大優先，也就是所謂的民生優先、經濟優先、弱勢優先跟青年優先；此外3個預算案和海纜7法共30個法案，是行政院希望未來黨團能夠在立法院裡面努力去推動的。

鍾佳濱指出，與會的包括內政委員會委員、司法及法制的委員都出席表達看法。尤其是選區的委員會，針對要接地氣的法案，希望行政院能多琢磨；院長也希望回到選區後，能用人民淺顯易懂方式，讓人民了解現在行政院的這些法案。

鍾佳濱談到會中氣氛，笑說「氣氛喔？很好啊，是我最尷尬，剛來角色還沒調試好，還在努力調整當中。」至於未來在立法院攻防上，會尋求跟民眾黨合作？鍾佳濱說，希望黨團未來51戰隊不只在立法院能夠有效對政策做論述，重要的要讓民眾、人民，讓社會普羅大眾能理解，因為只有人民才是執政團隊最重要的服務對象。

