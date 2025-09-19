國家防災日強化國家韌性 賴清德：應變地緣政治的變化

921大地震至今已過26年，賴清德總統今到宜蘭視察國家防災日大規模震災救災動員演練。他說，台灣每隔一段時間會碰到地震，今年緬甸等國也有大地震，這是全球性問題，也要強化國家韌性，以應變颱風、地震、地緣政治的變化。

宜蘭縣政府9月17日起一連3日舉辦國家防災日演練，結合中央機關、國軍、縣內防救災編組機關、民間團體及日韓美德法英等14國國際救援隊伍，共動員超過1300人，採半預警、無腳本方式，實兵操演琉球海溝發生芮氏規模8.5地震後引發海嘯的震災情境。

賴總統今天上午先至蘭陽女中，視察國家防災日地震避難掩護演練。他說，台灣1999年發生大地震，造成重大傷亡，因此把921當作國家防災日，26年來推動各項法制的建立，也不斷演練、災防教育的推廣。今天演練，有2位受傷學生血流不止，他刻意站在她旁邊，看到她表情非常痛苦、逼真。

接著，賴總統到宜蘭科學園區旁滯洪池視導海嘯動態演練，再至宜蘭運動公園了解防災協作中心、戶外收容、國軍及救災裝備等展示，中央相關部會首長及宜蘭縣代理縣長林茂盛、各國駐台使節等都到場。

賴總統致詞表示，肯定中央各部會、宜蘭縣政府攜手合作，感謝大家動員演練。為了讓我們的國家更有韌性，他上任後成立全社會防衛韌性委員會，結合各界打造更具韌性防衛力量的國家。

他說，今天特別看到3個值得拿出來予以嘉獎的地方，一是演練時，他留意到水要怎麼樣來供應？很開心看到慈濟已有研發手提可攜式的淨水系統。二是丹娜絲颱風造成縣市斷水、斷電、通訊也中斷，光台南市就3000多支電線桿倒塌，看到消防署和民間公司合作發展出5G通訊，期許未來通訊韌性要比照水、電一樣迅速恢復。

賴總統也指出，自己本身是醫生，對於急救創傷救護看得特別仔細，他看到軍醫局和民間合作發展出資訊系統，在戰地開設也可以科技連結醫學中心醫師共同合作，讓整個防救災體系更加完整。

賴總統強調，台灣每年都會碰到颱風，每隔一段時間會碰到重大地震，包含2016年台南地震、2018年和2024年花蓮地震，今年緬甸、俄羅斯、阿富汗也有大地震，這是全球性問題。天涯若比鄰，當台灣需要時，國際社會來幫助，當國際社會有需要時，台灣前往幫助，平常互相學習、合作都可以提升防救災的技能。

賴總統最後提及，全社會防衛韌性委員會也委託國防部印發全民國防手冊，每個家庭至少都要有一本，當危機來臨時，作為台灣全民安全指引，應變颱風、地震、甚至地緣政治的變化。 宜蘭縣政府9月17日起一連3日舉辦國家防災日演練，結合中央機關、國軍、縣內防救災編組機關、民間團體及日韓美德法英等14國國際救援隊伍，共動員超過1300人實兵操演。記者林佳彣／攝影 921國家防災日將屆，宜蘭科學園區滯洪池今天舉辦「114年國家防災日－大規模震災動員演練」，現場模擬地震時發生海嘯，民眾落水，消防局特種搜救隊以各種方式救援。記者胡經周／攝影 921國家防災日將屆，宜蘭科學園區滯洪池今天舉辦「114年國家防災日－大規模震災動員演練」，現場模擬地震時發生海嘯，民眾落水，消防局特種搜救隊以各種方式救援。記者胡經周／攝影 921國家防災日將屆，宜蘭科學園區滯洪池今天舉辦「114年國家防災日－大規模震災動員演練」，現場模擬地震時發生海嘯，民眾落水，消防局特種搜救隊以各種方式救援，圖為水上摩托車救援落水民眾。記者胡經周／攝影 總統賴總統今到宜蘭視察國家防災日大規模震災救災動員演練，提及全社會防衛韌性委員會也委託國防部印發全民國防手冊。記者林佳彣／攝影

商品推薦