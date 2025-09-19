快訊

陸委會警告北市府雙城論壇勿談觀光 國民黨：又是綠能你不能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會嚴正警告台北市府，於雙城論壇中「避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題」。國民黨今表示，民進黨過去也有以地方政府身分出訪推動觀光的諸多經驗，呼籲民進黨政府勿以意識形態治國，應傾聽民意，並且以民為先考慮政策走向，才是全民之福。圖／取自國民黨臉書
陸委會嚴正警告台北市府，於雙城論壇中「避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題」。國民黨今表示，民進黨過去也有以地方政府身分出訪推動觀光的諸多經驗，呼籲民進黨政府勿以意識形態治國，應傾聽民意，並且以民為先考慮政策走向，才是全民之福。圖／取自國民黨臉書

針對即將舉辦的雙城論壇，陸委會嚴正警告台北市府「避免涉及中央權責事項，如兩岸觀光等議題」。國民黨今在臉書發文酸「不是喔，不是這樣喔」，民進黨過去也有以地方政府身分出訪推動觀光的諸多經驗，呼籲民進黨政府勿以意識形態治國，應傾聽民意，並且以民為先考慮政策走向，才是全民之福。

國民黨回應陸委會警告台北市府於雙城論壇中，勿觸及涉及中央權責事項如兩岸觀光等，表示「不是喔，不是這樣喔」，奉勸民進黨不要老是雙標邏輯，自我崩潰，不能因為自己做不到促進觀光，就乾脆讓大家都不要做，淪為「耍廢一時爽，一直耍廢一直爽」。

國民黨表示，從過往以來地方政府之間健康交流、推動觀光屬於相當正常且正向的往來，民進黨過去也有以地方政府身分出訪推動觀光的諸多經驗。2009年，時任高雄市長陳菊會見上海市長韓正，陳菊在會見中重申「上海和高雄在旅遊觀光上有更大的合作空間」、「上海港和高雄港未來可以互相學習，良性競爭基礎上互相成長」；2013年，陳菊見國台辦主任張志軍，陳菊表示，「兩岸的未來不能互相缺席，期待未來能有更多正面的交流溝通，學習尊重彼此的差異，避免不必要的誤會」。

國民黨再舉例，2014年，時任台南市長賴清德會晤上海市長楊雄，賴清德與楊雄針對市政治理交換經驗，並提到打造台南為觀光樂園，一個適合生活居住的城市，並「歡迎楊雄與上海朋友有機會到台南來」；2017年，陳菊率縣市首長赴日推觀光，陳菊偕同賴清德、時任屏東縣長潘孟安、時任澎湖縣長陳光復以地方政府身分向日本推廣觀光，並強調「縣市合作對推廣觀光來說相當重要」。

國民黨指出，作為民進黨指標性的人物，賴清德與陳菊皆多次以地方政府首長身分出訪，並且推廣城市間交流與觀光往來的重要性，可見地方政府交流城市觀光不僅是常態，更是城市發展的必須養分。如今，陸委會卻以「涉及中央權責」為由，阻止觀光交流發展，在關稅、匯率等多重衝擊下，業者早已苦不堪言，如今政府無能解決，竟然還要主動出手砍斷健康正常的觀光交流？呼籲民進黨政府勿以意識形態治國，應傾聽民意，並且以民為先考慮政策走向，才是全民之福。

陳菊 民進黨 國民黨 陸委會

