卓榮泰邀綠委開便當會 優先法案納入AI 基本法、企業併購法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰19日邀請內政委員會、司法及法制委員會的執政黨立委便當會，行政院發言人李慧芝會後轉述指出，本會期共有四大優先領域、20項法案，以及3項預算案，加上院會通過的「海纜七法」，總計30項優先推動的重點。其中在經濟民生相關的法案有，企業併購法、人工智慧基本法、電動車貨物稅、牌照稅減免等。

李慧芝指出，今日是立法院新會期後，行政立法之間的一次午餐會，新任幹事長、書記長、總召以及委員會相關成員都有來到這邊便當會，主要就是討論新會期行政院的優先法案，包括4大優先，一共有20項法案；另外，還有3項預算案包括特別預算等等，以及昨天院會通過的海纜7法，總共30項優先法案是接下來要麻煩立法院幫忙的。

李慧芝說，經濟民生相關的法案包括企業併購法、人工智慧基本法，還有昨天院會通過的電動車貨物稅、牌照稅減免，都是對大家會非常有幫助的法案，會極力希望立法院能夠幫忙促成。

新任黨團幹事長鍾佳濱表示，目前有20項、4大優先，也就是所謂的民生優先、經濟優先、弱勢優先跟青年優先；除此之外，3個預算案和海纜7法總共30個法案，是行政院希望未來黨團能夠在立法院裡面努力去推動的。

鍾佳濱說，與會的包括內政委員會的委員、司法法制的委員都出席表達看法。尤其是選區的委員會，針對要接地氣的法案，希望行政院能多琢磨；院長也希望回到選區後，能用人民淺顯易懂的方式，讓人民了解現在行政院的這些法案，「就是四大優先，攸關大家的民生、攸關你我的經濟、攸關我們關心的弱勢團體，還有很重要的就是我們的青年朋友」。

至於藍營縣市首長近期對財劃制度表達不滿，李慧芝回應，相關討論將持續進行，行政院將提出可長可久的全盤版本，供立法院審議，期望縮小城鄉落差，推進公平發展。

李慧芝表示，今日會場氣氛融洽，未來在立法院攻防中，行政與黨團將持續緊密合作，並以民眾需求為核心，推動優先法案。

