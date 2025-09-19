1萬元領不領？5位想選高雄市長藍綠民代表態了

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

普發一萬元，玄奘大學教授釋昭慧近日主張拒領，籲專款開設「國家續命專款」，把資源用在更具長遠效益的建設上，行政院長卓榮泰也跟進表態「希望把這筆錢留給對國家更有幫助的地方」，不會領取一萬元。對此，想選高雄市長5位藍綠民代也都表態了。

國民黨立委柯志恩表示，國家還稅於民，普發一萬元要不要領取，是每個人的自由，她個人會領取，但不會使用，會將這一萬元捐助給需要幫助的社會弱勢團體或個人。

至於民進黨4位立委中，許智傑率先響應卓揆，他強調，不會領取普發一萬，會讓這筆款項留在國庫，讓國家可以做更有意義的用途。

賴瑞隆說，關於普發一萬元議題，他的態度就是比照卓院長的做法，不會領取；他亦認同將一萬元轉捐給弱勢團體的作法，讓資源能發揮更大效益，幫助到更需要被照顧的族群。

邱議瑩則說，她會領，並將這普發的一萬元捐給癌症希望基金會，發揮更大效益，幫助更多有需要的病友與家屬。

林岱樺表示，人民的錢，人民作主，無論是生活所需、幫孩子繳學費、孝親費、付房貸或慈善捐助，都應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。

民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆國會辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆國會辦公室提供
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱議瑩。(本報資料照片)
民進黨立委邱議瑩。(本報資料照片)

