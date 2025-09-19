1萬元領不領？5位想選高雄市長藍綠民代表態了
普發一萬元，玄奘大學教授釋昭慧近日主張拒領，籲專款開設「國家續命專款」，把資源用在更具長遠效益的建設上，行政院長卓榮泰也跟進表態「希望把這筆錢留給對國家更有幫助的地方」，不會領取一萬元。對此，想選高雄市長5位藍綠民代也都表態了。
國民黨立委柯志恩表示，國家還稅於民，普發一萬元要不要領取，是每個人的自由，她個人會領取，但不會使用，會將這一萬元捐助給需要幫助的社會弱勢團體或個人。
至於民進黨4位立委中，許智傑率先響應卓揆，他強調，不會領取普發一萬，會讓這筆款項留在國庫，讓國家可以做更有意義的用途。
賴瑞隆說，關於普發一萬元議題，他的態度就是比照卓院長的做法，不會領取；他亦認同將一萬元轉捐給弱勢團體的作法，讓資源能發揮更大效益，幫助到更需要被照顧的族群。
邱議瑩則說，她會領，並將這普發的一萬元捐給癌症希望基金會，發揮更大效益，幫助更多有需要的病友與家屬。
林岱樺表示，人民的錢，人民作主，無論是生活所需、幫孩子繳學費、孝親費、付房貸或慈善捐助，都應該尊重人民的意願，不適合以任何道德綁架的方式，影響人民的急需支應。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言