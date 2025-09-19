因朱立倫不選黨主席所以也不選了 孫健萍：肯定無私交棒
今為國民黨主席選舉登記最後一日，原要參選的中常委孫健萍宣布，他肯定國民黨主席朱立倫無私交棒，他決定不登記這次的主席選舉，未來將持續堅守崗位，愛國以命、愛黨以誠，為國民黨的中興再造，持續奮鬥。
國民黨主席選舉今下午4時截止登記，迄今有前立委鄭麗文、立委羅智強、彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、台北市前市長郝龍斌與前國大代表蔡志弘等6人登記參選。
孫健萍說，感謝朱立倫擔任黨主席期間的努力與付出，並肯定其無私地交棒；黨主席改選在即，黨內不乏與他秉持相同理念的改革力量，如今勇敢站出來挑戰大位者眾；胡適曾說過：「功成不必在我，而功力必不唐捐」，如今他所挑戰與學習的朱主席既已不參選連任，所以，他也決定不登記這次的主席選舉，未來將持續堅守崗位，愛國以命、愛黨以誠，為國民黨的中興再造，持續奮鬥。
孫健萍表示，對於卓伯源、張亞中、羅智強、鄭麗文、郝龍斌、蔡志弘等優秀同志，即將進行一場君子之爭，他表達由衷的祝福，並期許新當選的黨主席能夠團結全黨、海納百川，把餅做大，讓有理想的同志能有歷練、一展抱負的機會。本黨只要能大幅改善形象、展現青壯活力、關心基層生計，讓全民有耳目一新的感受，並結合所有在野力量、強化監督政府，明年能守住並擴大地方執政的基礎與能量，進而在2028年重返執政，以福國利民、造福社稷。
孫健萍總結，最後感謝長期以來關心與支持他的各界好友。謹以總理孫中山的訓示，「事功者一時之榮，志節者萬世之業。」與全黨同志共勉。只要精誠團結、共同努力，必能讓中華民國再次輝煌。
