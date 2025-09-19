快訊

「超巨怪鳥」傻站路中間！女子大喊快逃 牠竟聽懂人話直接跟回家求收編

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

聽新聞
0:00 / 0:00

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
第十四屆大愛菁師獎頒獎，右四為前總統馬英九，左起為聯合報社長游美月，陳玲基金會董事長李棟樑。記者許正宏／攝影
第十四屆大愛菁師獎頒獎，右四為前總統馬英九，左起為聯合報社長游美月，陳玲基金會董事長李棟樑。記者許正宏／攝影

教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教師得主，由前總統馬英九頒獎。大愛菁師獎創辦於民國101年，十四年已經有835位得主。馬英九不管是現任或卸任元首，乃至新冠病毒疫情高峰，他都堅持到場向老師們表達敬意與謝意。

大愛菁師獎由陳玲、懷恩基金會、救國團、台灣教育大學系統合辦。得獎者經由所服務學校推薦，經過評審委員會選出。基金會董事長李棟樑感謝馬英九多年來持續支持，也感謝負責獎項推薦、評審的救國團工作團隊。希望台灣教育界能有更多如同得獎者一般的良師，願意在最艱困的地方，面對條件最艱困的孩子，對他們產生正向影響，孕育他們的正向能量。

李棟樑說，太太生前就熱心公益，尤其重視教育與關懷弱勢，因此他在她去世後，以其名字成立陳玲、懷恩基金會，繼續幫助需要幫助的弱勢者。今年的大愛菁師獎共有247人獲得推薦，基金會對未獲獎的老師們也將致贈紀念品，表達對大家為下一代付出的感激。

前教育部長、台灣教育大學系統總校長吳清基則說，「孝親」與「尊師」是中華文化兩大傳統美德，他要感謝馬英九在總統任內，恢復扁政府停辦的師鐸獎，也要肯定李棟樑14年來舉辦大愛菁師獎，讓其擁有「民間師鐸獎」的美名。

馬英九 教師節 李棟樑

延伸閱讀

馬英九喊世代交替 張雅屏：國民黨維持新陳代謝才是好的方向

馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

羅智強鞠躬感謝支持 曝馬英九八字箴言「俠之大者、為國為民」

影／國民黨主席支持羅智強 馬英九：我們老一輩的是該交棒了

相關新聞

多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知

有考生參加托福網考，今天一早到台中市南區考場，卻發現測試中心沒開門，撥打電話也無人接聽。上網查詢才發現已更改考試時間、地...

送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

為感謝全縣教師長年耕耘，台東縣政府今天舉辦「114年度教師節表揚大會」，共204位獲獎教師受邀。縣長饒慶鈴及多位貴賓與教...

學期16周制 台大等校將放65天「史上最長寒假」

越來越多大專校院改為學期16周制，也讓學生寒暑假更長，114學年的台灣大學等部分學校學生開學日較早，將擁有長達65天的「...

技職有藍天！ 新北6國手勇闖國際技能競賽

新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」，展現耀眼成果，今年9月5日至7日舉辦的國手選拔賽中，新北市技職菁英脫穎而出，有6名...

SUPER教師 龐克張宇泰會開堆高機

全教總昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，其中成大南工擔任板金科教師張宇泰，用麥塊（Minecraft）學機械，也會開堆高機...

濫訴毀了SUPER教師 教長要改革匿名投訴

校園濫訴問題嚴重，全教總表示，一位曾獲得SUPER教師獎的教師，為了不讓慫恿班上同學抽菸喝酒的學生被記過，讓學生以罰站代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。