進步、安全綠列優先法案 吳思瑤遺憾國民黨「年改走回頭路」
民進黨立委吳思瑤表示，立法院新會期，行政院正加緊的開始跟黨團同仁，以委員會為單位，進行新會期優先法案的溝通。優先法案就過去的運作經驗，執政黨團會跟行政部門合作，行政部門透過行政院會送出的法案，都是黨團要全力推動的優先法案。
吳思瑤表示，目前在新會期要呈現給國人的有兩大方向，第一大方向是國家大進步的法案，第二大類是國家更安全的法案。在大進步法案的部分，會落實賴總統所說的民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先，這四個優先會反映在法案的優先順序上，也會在這四個優先的基礎之上來提出許多相關議案，不管是新的立法或是法案的修法。
第二大部分是國安，國家更安全的法案，已經有昨天行政院通過的「海纜七法」，未來還有十多個法案，是攸關賴清德總統的國安十七項，會落實於例如「兩岸人民關係條例」、或是「國家安全法」、或是「陸海空軍刑法」等等。
吳思瑤最後表示，比較遺憾的是，目前在野黨他們昨天記者會對外的說法，優先的議案卻是要讓「年改走回頭路」，居然是讓高度具有社會歧異、會踐踏世代正義、會造成職業的不公平這樣子的年改回頭路的法案，居然成為國民黨的優先法案。我們希望新的會期，真的是落實福國利民，而不是政治優先。
