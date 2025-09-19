快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

聽新聞
0:00 / 0:00

進步、安全綠列優先法案 吳思瑤遺憾國民黨「年改走回頭路」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤表示，民進黨團在新的會期會是國家優先、民生至上。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委吳思瑤表示，民進黨團在新的會期會是國家優先、民生至上。記者蘇健忠／攝影

民進黨立委吳思瑤表示，立法院新會期，行政院正加緊的開始跟黨團同仁，以委員會為單位，進行新會期優先法案的溝通。優先法案就過去的運作經驗，執政黨團會跟行政部門合作，行政部門透過行政院會送出的法案，都是黨團要全力推動的優先法案。

吳思瑤表示，目前在新會期要呈現給國人的有兩大方向，第一大方向是國家大進步的法案，第二大類是國家更安全的法案。在大進步法案的部分，會落實賴總統所說的民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先，這四個優先會反映在法案的優先順序上，也會在這四個優先的基礎之上來提出許多相關議案，不管是新的立法或是法案的修法。

 第二大部分是國安，國家更安全的法案，已經有昨天行政院通過的「海纜七法」，未來還有十多個法案，是攸關賴清德總統的國安十七項，會落實於例如「兩岸人民關係條例」、或是「國家安全法」、或是「陸海空軍刑法」等等。

吳思瑤最後表示，比較遺憾的是，目前在野黨他們昨天記者會對外的說法，優先的議案卻是要讓「年改走回頭路」，居然是讓高度具有社會歧異、會踐踏世代正義、會造成職業的不公平這樣子的年改回頭路的法案，居然成為國民黨的優先法案。我們希望新的會期，真的是落實福國利民，而不是政治優先。

法案 行政院 吳思瑤 民進黨

延伸閱讀

行政立法強化溝通 民進黨團新會期鎖定四優先、國安法案

立院新會期優先法案 綠營聚焦2方向、4優先

綠盼先過特別預算 藍催年改、白推公投

吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部

相關新聞

獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今中午邀請內政委員會、司法及法制委員會與執政黨委進行首梯次便當會，溝通本會期優先法案主要...

戰勝賴主席了嗎？ 柯建銘：我不會回答這些問題

民進黨立院黨團幹部改組，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長鍾佳濱，書記長由陳培瑜續任。柯建銘表示，民進黨團是堅強團...

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

立院今開議，國民黨團總召傅崐萁昨指，將停砍年金案排入開議第一個優先法案，並說民眾黨應該不會投反對票，國民黨有望多一票險勝...

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名...

因朱立倫不選黨主席所以也不選了 孫健萍：肯定無私交棒

今為國民黨主席選舉登記最後一日，原要參選的中常委孫健萍宣布，他肯定國民黨主席朱立倫無私交棒，他決定不登記這次的主席選舉，...

64位優秀教師獲頒「民間師鐸獎」

教師節將至，全國規模最大的非官方優良教師評選「教育大愛菁師獎」，今天在台北晶華飯店舉行第14屆頒獎典禮，共有64位優秀教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。