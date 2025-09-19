行政立法強化溝通 民進黨團新會期鎖定四優先、國安法案

立法院第十一屆第四會期於19日開議，為了加強溝通，行政院即日起將舉行四場行政立法會議，依照各委員會議題進行討論，預料將論及本會期優先法案。綠委吳思瑤受訪時表示，黨團新會期有兩大方向，進步法案的部分，會落實賴清德總統所說的四個優先，國安法案的部分也會持續推動。

立法院今開議，行政院長卓榮泰循例邀請民進黨立委參與便當會，依照立法院的委員會分4梯次舉行。今天首場為內政、司法及法制委員會，9月22日為財政、教育及文化委員會，9月23日為經濟、交通委員會，9月25日為外交及國防、社會福利及衛生環境委員會。

行政院副秘書長阮昭雄今特地前往立院，關心民進黨團的黨團大會。他受訪時表示，行政立法便當會，主要針對新會期廣泛意見進行交流，這也是卓榮泰希望多加強跟立法的聯繫與溝通。另被問及，向美國進口黃小玉、牛肉，是否與關稅有關？他說，這是例行採購工作，跟其他議題沒有相關。

吳思瑤表示，到目前為止，行政院正在加緊跟黨團同仁，以委員會為單位，進行會期優先法案的溝通。今天中午就是第一場次。就過去的運作經驗，執政黨團會跟行政部門團結一致，基本上行政部門透過行政院會送出的法案，當然都是黨團要全力推動的優先法案。

吳思瑤指出，黨團在新會期要呈現給國人的，有兩大方向：第一大方向是國家大進步的法案。第二大方向是國家更安全的法案。

她說，在大進步法案的部分，會落實賴總統所說的四個優先：民生優先、經濟優先、青年及弱勢優先，這四個優先會反映在法案的優先順序上，也會在這四個優先的基礎之上來提出很多的相關議案，不管是新的立法或是法案的修法。

她也說，國安法案的部分，已經有昨天行政院通過的「海纜七法」，未來還有十多個法案，攸關賴總統提出的國安17項，例如《兩岸人民關係條例》、或是《國家安全法》、或是《陸海空軍刑法》等等。

吳思瑤表示，國家大進步的法案，聚焦在民生、經濟、青年及弱勢優先；在國家更安全的法案，就是「海纜七法」，乃至於其他的國安法案。民進黨團在這個會期，是國家優先，民生至上。

此外，民進黨團幹部上午也進行改選，由立委鍾佳濱出任黨團幹事長、立委陳培瑜續任書記長，黨團總召由柯建銘續任。鍾佳濱表示，他已連任三屆立法委員，深知民進黨團最可貴的傳統，就是在關鍵時刻展現團結與承擔。幹事長的大門將永遠向所有夥伴和支持者敞開。

