聽新聞
0:00 / 0:00
獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利
立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今中午邀請內政委員會、司法及法制委員會與執政黨委進行首梯次便當會，溝通本會期優先法案主要四大面向。據悉，卓榮泰在會中坦言，現在是要讓預算順利，但確實充滿很多困難，有3點因應措施是避免增加困難、突破現有困難、確保預算順利。
據了解，行政院本會期優先法案約20案，主要包含四大面向，其核心目標在於落實賴清德總統的施政藍圖、健全社會體系，並突破當前面臨的各種困難，主要根據賴清德的經濟優先、 民生優先、弱勢優先、青年優先等「四大優先」聚焦，內容包括人工智慧基礎法、企業併購法、促進資料創新利用發展條例、都市危險及老舊建物加速重建條例、職業安全衛生法、租賃條例；另還有青年基本法、兒童托育服務法等。
據悉，除了四大優先的相關法案外，行政院目標還包含處理組織設立、落實國安政策及確保預算順利通過。賴清德的國安政策，雖然未列入論述範圍內，但已盤點出11項國安威脅法案，將在日後決定時程送出。
據了解，卓榮泰在會中也說，國安部分還是要看立院今年度如何，目前現在是要讓預算順利，「但現在充滿很多困難」，目前的應對方向是，別再增加困難、突破現有困難、確保預算順利。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言