獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今中午邀請內政委員會、司法及法制委員會與執政黨委進行首梯次便當會，溝通本會期優先法案主要四大面向。據悉，卓榮泰在會中坦言，現在是要讓預算順利，但確實充滿很多困難，有3點因應措施是避免增加困難、突破現有困難、確保預算順利。

據了解，行政院本會期優先法案約20案，主要包含四大面向，其核心目標在於落實賴清德總統的施政藍圖、健全社會體系，並突破當前面臨的各種困難，主要根據賴清德的經濟優先、 民生優先、弱勢優先、青年優先等「四大優先」聚焦，內容包括人工智慧基礎法、企業併購法、促進資料創新利用發展條例、都市危險及老舊建物加速重建條例、職業安全衛生法、租賃條例；另還有青年基本法、兒童托育服務法等。

據悉，除了四大優先的相關法案外，行政院目標還包含處理組織設立、落實國安政策及確保預算順利通過。賴清德的國安政策，雖然未列入論述範圍內，但已盤點出11項國安威脅法案，將在日後決定時程送出。

據了解，卓榮泰在會中也說，國安部分還是要看立院今年度如何，目前現在是要讓預算順利，「但現在充滿很多困難」，目前的應對方向是，別再增加困難、突破現有困難、確保預算順利。

