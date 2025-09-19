快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

聽新聞
0:00 / 0:00

新會期民眾黨團優先法案 不在籍投票、《公投法》入列

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
民眾黨團總召暨民眾黨主席黃國昌（中）、幹事長陳昭姿（左）、副總召張啓楷（右）上午出席民眾黨團舉行「人民的事，我們的事」第11屆第4會期優先法案記者會，說明民眾黨團在新會期會推動的優先法案。記者蘇健忠／攝影
民眾黨團總召暨民眾黨主席黃國昌（中）、幹事長陳昭姿（左）、副總召張啓楷（右）上午出席民眾黨團舉行「人民的事，我們的事」第11屆第4會期優先法案記者會，說明民眾黨團在新會期會推動的優先法案。記者蘇健忠／攝影

立法院第十一屆第四會期於19日開議，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿召開記者會，說明本會期優先法案，盼落實人權、追求平等、還給人民健康權與民主。包括「不在籍投票、公投法、刑事訴訟法、法官法、勞保條例、空汙法」等，皆入列。

張啓楷黨團揭示兩個重要民主法案，首先是不在籍投票。他說明，民眾黨版不在籍投票為國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬 ，並未擴及到海外；包含軍人、警消、執法公務人員、選務人員、未褫奪公權的受刑人、學生、民眾，只要造冊後設立移轉投票地點就可執行。

另一個重要的民主法案就是《公投法》。張啓楷指出，公投不綁大選，投票率就會降低，因此黨團將修《公投法》第23條：「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。」

張啓楷表示，民眾黨團從第一會期就送入的《營養午餐專法》，對全台灣的學童健康至為重要。法案內容除了將高中、幼兒園一併納入供餐對象外，也要求每500名學生應配置一名營養師、100名學生應配置一名廚師，以嚴格把關來提升供餐品質，並結合食農教育，提升國民健康意識。

黃國昌表示，為了捍衛人民基本人身自由與刑事程序基本權，民眾黨團上個會期就已經提出《刑事訴訟法》修正有關羈押事由與要件，以落實憲法所保障基本人權，維護審判程序公正性，防止羈押權遭濫用。

黃國昌提到，民眾黨另提出《法官法》修法，要求檢察官人事審議委員會，必須要有外部專家學者的代表參與。目前法官人事審議委員會有外部代表，只有檢察官人事審議委員會，全都是現有封閉檢察系統，因此必須推進必要的改革。

陳昭姿表示，民眾黨團去年12月就提出《人工生殖法》有關代理孕母的修法，且民眾黨團的版本最全面，可照顧先天性子宮病變病友、單身女性、同志家庭等各族群，也完整保障基於利他思考而願意擔任代理孕母的女性及人工生殖出生子女的身份權利。她呼籲本會期完成立法，實現進步法案。

陳昭姿說，黨團也關注勞工權益，根據主計處到今年6月底的統計資料，中央及地方政府潛藏負債達20兆5,076億元，其中勞保潛藏負債就高達13兆5,632億元，比去年暴增1.7兆。對此，該黨立委林國成委員提出《勞工保險條例》的修正，將政府撥補法制化，並明定政府應負勞保最終支付責任。

陳昭姿提到，根據勞動部職安署統計，2025年全台約有15萬名外送從業人員，民眾黨團提出「外送員權益專法」，要求平台業者應建立申訴制度以保障外送員遭停權、違規或終止契約的處分範圍，並應明定外送員報酬金額、計算方式、給付時間等規範，同時應替外送員辦理參加勞保及勞工職災保險。

陳昭姿也說，民眾黨團所提《空污法》第30條修正草案，將公私場所固定污染源的許可證展延有效期間，從現行的「3至5年」縮短為「2至5年」；除了限縮延展時間也設下停損點，一旦許可證屆期，且主管機關審理超過兩個月，那麼電廠就必須停止操作，來避免無限期不合理的操作手法。

至於國民黨團將停砍年金案，排入藍營優先法案，黃國昌回應，年金改革不會走回頭路，若修法內容是將年金制度恢復到2017年以前水準，民眾黨團立場是「當然不同意」，但若修法內容是針對2017年年改後，斟酌水位與衝擊影響進行綜合評估，會視特定法案具體內容再進一步討論。

公投 黃國昌 民眾黨

延伸閱讀

民眾黨提新會期優先法案 柯文哲條款、公投綁大選入列

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

釋昭慧喊拒領1萬回捐國家 政院研議 黃國昌批：施政混亂

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

相關新聞

1萬元領不領？5位想選高雄市長藍綠民代表態了

普發一萬元，玄奘大學教授釋昭慧近日主張拒領，籲專款開設「國家續命專款」，把資源用在更具長遠效益的建設上，行政院長卓榮泰也...

獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今中午邀請內政委員會、司法及法制委員會與執政黨委進行首梯次便當會，溝通本會期優先法案主要...

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名...

進步、安全綠列優先法案 吳思瑤遺憾國民黨「年改走回頭路」

民進黨立委吳思瑤表示，立法院新會期，行政院正加緊的開始跟黨團同仁，以委員會為單位，進行新會期優先法案的溝通。優先法案就過...

行政立法強化溝通 民進黨團新會期鎖定四優先、國安法案

立法院第十一屆第四會期於19日開議，為了加強溝通，行政院即日起將舉行四場行政立法會議，依照各委員會議題進行討論，預料將論...

經濟超車南韓為何台灣人無感？ 貧富差距才是殘酷真實

台灣8月出口額首度超越南韓，且預計今年人均GDP（人均國內生產總值）將超越南韓，是22年來首見。接連被台灣擊敗消息，讓多年一路領先的南韓人很崩潰，台灣卻普遍反應冷淡，形成強烈對比。對照台灣出口集中度，以及各產業薪資不均狀況，國人無感的情況不難理解。若無法改善分配不公問題，年輕人還是買不起房，不婚也不敢生，再好的數字也難以改變真實的體感溫度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。