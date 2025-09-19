新會期民眾黨團優先法案 不在籍投票、《公投法》入列

立法院第十一屆第四會期於19日開議，民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿召開記者會，說明本會期優先法案，盼落實人權、追求平等、還給人民健康權與民主。包括「不在籍投票、公投法、刑事訴訟法、法官法、勞保條例、空汙法」等，皆入列。

張啓楷黨團揭示兩個重要民主法案，首先是不在籍投票。他說明，民眾黨版不在籍投票為國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬 ，並未擴及到海外；包含軍人、警消、執法公務人員、選務人員、未褫奪公權的受刑人、學生、民眾，只要造冊後設立移轉投票地點就可執行。

另一個重要的民主法案就是《公投法》。張啓楷指出，公投不綁大選，投票率就會降低，因此黨團將修《公投法》第23條：「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。」

張啓楷表示，民眾黨團從第一會期就送入的《營養午餐專法》，對全台灣的學童健康至為重要。法案內容除了將高中、幼兒園一併納入供餐對象外，也要求每500名學生應配置一名營養師、100名學生應配置一名廚師，以嚴格把關來提升供餐品質，並結合食農教育，提升國民健康意識。

黃國昌表示，為了捍衛人民基本人身自由與刑事程序基本權，民眾黨團上個會期就已經提出《刑事訴訟法》修正有關羈押事由與要件，以落實憲法所保障基本人權，維護審判程序公正性，防止羈押權遭濫用。

黃國昌提到，民眾黨另提出《法官法》修法，要求檢察官人事審議委員會，必須要有外部專家學者的代表參與。目前法官人事審議委員會有外部代表，只有檢察官人事審議委員會，全都是現有封閉檢察系統，因此必須推進必要的改革。

陳昭姿表示，民眾黨團去年12月就提出《人工生殖法》有關代理孕母的修法，且民眾黨團的版本最全面，可照顧先天性子宮病變病友、單身女性、同志家庭等各族群，也完整保障基於利他思考而願意擔任代理孕母的女性及人工生殖出生子女的身份權利。她呼籲本會期完成立法，實現進步法案。

陳昭姿說，黨團也關注勞工權益，根據主計處到今年6月底的統計資料，中央及地方政府潛藏負債達20兆5,076億元，其中勞保潛藏負債就高達13兆5,632億元，比去年暴增1.7兆。對此，該黨立委林國成委員提出《勞工保險條例》的修正，將政府撥補法制化，並明定政府應負勞保最終支付責任。

陳昭姿提到，根據勞動部職安署統計，2025年全台約有15萬名外送從業人員，民眾黨團提出「外送員權益專法」，要求平台業者應建立申訴制度以保障外送員遭停權、違規或終止契約的處分範圍，並應明定外送員報酬金額、計算方式、給付時間等規範，同時應替外送員辦理參加勞保及勞工職災保險。

陳昭姿也說，民眾黨團所提《空污法》第30條修正草案，將公私場所固定污染源的許可證展延有效期間，從現行的「3至5年」縮短為「2至5年」；除了限縮延展時間也設下停損點，一旦許可證屆期，且主管機關審理超過兩個月，那麼電廠就必須停止操作，來避免無限期不合理的操作手法。

至於國民黨團將停砍年金案，排入藍營優先法案，黃國昌回應，年金改革不會走回頭路，若修法內容是將年金制度恢復到2017年以前水準，民眾黨團立場是「當然不同意」，但若修法內容是針對2017年年改後，斟酌水位與衝擊影響進行綜合評估，會視特定法案具體內容再進一步討論。

