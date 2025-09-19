快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨提新會期優先法案 柯文哲條款、公投綁大選入列

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨主席黃國昌今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供

立院今開議，民眾黨團今開記者會說明新會期優先法案，提出修正刑事訴訟法「柯文哲條款」、修正人工生殖法中代理孕母部分、修正勞工保險條例、修正空汙法第30條及公投綁大選法案，同時也將推進外送員權益專法、營養午餐專法。

民眾黨總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿今出席記者會，說明新會期優先法案。黃國昌批評，卓內閣違法濫權，執政黨搞爛國家，在野黨就要撐起國家。民進黨過去一年浪費國會資源搞大罷免、內鬥不斷，導致法案延宕，應向人民道歉，

在司法改革方面，黃國昌表示，民眾黨已提案修正刑事訴訟法，限制羈押濫用、落實無罪推定原則，「勾串共犯或證人之虞」不該成為羈押理由，批評部分檢察官配合政治打手升官圖利，並主張修正法官法，讓檢察官人事審議委員會納入外部學者，避免封閉運作。

陳昭姿指出，民眾黨早在去年即提出人工生殖法修法，開放代理孕母，完整保障子宮病變患者、單身女性、同志家庭等權益，但衛福部政策反覆、拖延審查，代孕只是民生議題，卻被完全政治化，籲本會期完成立法，讓人人平等、為愛創造希望的進步法案。

在勞工議題上，黨團提案修正勞工保險條例，將政府撥補制度法制化，並明定應負最終給付責任，解決勞保潛藏負債危機。另針對15萬名外送員，民眾黨團也提出專法保障申訴機制、報酬規範及勞保與職災保險參與，落實柯文哲在總統大選期間承諾，保證外送員權益。

另外，民眾黨批評民進黨2018年將空汙法修惡，讓燃煤電廠許可過期仍可發電，台中、高雄空汙嚴重。民眾黨提案修法，將固定汙染源許可展延年限，由3至5年縮短為2至5年，並設兩個月審查停損期。

張啓楷也提及，民眾黨團提出營養午餐專法，除將高中與幼兒園納入供餐對象外，也要求每500名學生應配置一名營養師、100名學生應配置一名廚師，並落實「食在地、吃當季」。

至於不在籍投票，民眾黨版為國內移轉投票，範圍在台澎金馬 ，並未擴及到海外，包含軍人、警消、執法公務人員、選務人員、未褫奪公權的受刑人、學生、民眾，只要造冊後設立移轉投票地點就可執行。

而公投綁大選，張啓楷說，民進黨2019年在立法院修公投法，限制公投每隔兩年一次，且只能在夏天舉行，變相把公投關入鳥籠，黨團將修公投法第23條，恢復與大選同日舉行。

民眾黨幹事長陳昭姿今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨幹事長陳昭姿今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨副總召張啓楷今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨副總召張啓楷今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供

柯文哲 民眾黨 黃國昌 公投綁大選

延伸閱讀

川普恐暫緩對台軍援改軍售 黃國昌問賴清德：你的兩岸政策是什麼？

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

釋昭慧喊拒領1萬回捐國家 政院研議 黃國昌批：施政混亂

黃國昌被嗆...民眾黨：徐國勇恐嚇人民 綠執政日子恐怕不久了

相關新聞

獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今中午邀請內政委員會、司法及法制委員會與執政黨委進行首梯次便當會，溝通本會期優先法案主要...

戰勝賴主席了嗎？ 柯建銘：我不會回答這些問題

民進黨立院黨團幹部改組，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長鍾佳濱，書記長由陳培瑜續任。柯建銘表示，民進黨團是堅強團...

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

立院今開議，國民黨團總召傅崐萁昨指，將停砍年金案排入開議第一個優先法案，並說民眾黨應該不會投反對票，國民黨有望多一票險勝...

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名...

進步、安全綠列優先法案 吳思瑤遺憾國民黨「年改走回頭路」

民進黨立委吳思瑤表示，立法院新會期，行政院正加緊的開始跟黨團同仁，以委員會為單位，進行新會期優先法案的溝通。優先法案就過...

行政立法強化溝通 民進黨團新會期鎖定四優先、國安法案

立法院第十一屆第四會期於19日開議，為了加強溝通，行政院即日起將舉行四場行政立法會議，依照各委員會議題進行討論，預料將論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。