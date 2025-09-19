民眾黨提新會期優先法案 柯文哲條款、公投綁大選入列

立院今開議，民眾黨團今開記者會說明新會期優先法案，提出修正刑事訴訟法「柯文哲條款」、修正人工生殖法中代理孕母部分、修正勞工保險條例、修正空汙法第30條及公投綁大選法案，同時也將推進外送員權益專法、營養午餐專法。

民眾黨總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿今出席記者會，說明新會期優先法案。黃國昌批評，卓內閣違法濫權，執政黨搞爛國家，在野黨就要撐起國家。民進黨過去一年浪費國會資源搞大罷免、內鬥不斷，導致法案延宕，應向人民道歉，

在司法改革方面，黃國昌表示，民眾黨已提案修正刑事訴訟法，限制羈押濫用、落實無罪推定原則，「勾串共犯或證人之虞」不該成為羈押理由，批評部分檢察官配合政治打手升官圖利，並主張修正法官法，讓檢察官人事審議委員會納入外部學者，避免封閉運作。

陳昭姿指出，民眾黨早在去年即提出人工生殖法修法，開放代理孕母，完整保障子宮病變患者、單身女性、同志家庭等權益，但衛福部政策反覆、拖延審查，代孕只是民生議題，卻被完全政治化，籲本會期完成立法，讓人人平等、為愛創造希望的進步法案。

在勞工議題上，黨團提案修正勞工保險條例，將政府撥補制度法制化，並明定應負最終給付責任，解決勞保潛藏負債危機。另針對15萬名外送員，民眾黨團也提出專法保障申訴機制、報酬規範及勞保與職災保險參與，落實柯文哲在總統大選期間承諾，保證外送員權益。

另外，民眾黨批評民進黨2018年將空汙法修惡，讓燃煤電廠許可過期仍可發電，台中、高雄空汙嚴重。民眾黨提案修法，將固定汙染源許可展延年限，由3至5年縮短為2至5年，並設兩個月審查停損期。

張啓楷也提及，民眾黨團提出營養午餐專法，除將高中與幼兒園納入供餐對象外，也要求每500名學生應配置一名營養師、100名學生應配置一名廚師，並落實「食在地、吃當季」。

至於不在籍投票，民眾黨版為國內移轉投票，範圍在台澎金馬 ，並未擴及到海外，包含軍人、警消、執法公務人員、選務人員、未褫奪公權的受刑人、學生、民眾，只要造冊後設立移轉投票地點就可執行。

而公投綁大選，張啓楷說，民進黨2019年在立法院修公投法，限制公投每隔兩年一次，且只能在夏天舉行，變相把公投關入鳥籠，黨團將修公投法第23條，恢復與大選同日舉行。 民眾黨幹事長陳昭姿今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供 民眾黨副總召張啓楷今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供

商品推薦