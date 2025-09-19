快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

賴清德與宜蘭黨公職座談 傳將勸進林國漳參選縣長

攝影中心／ 記者胡經周／宜蘭即時報導
賴清德總統（中）今天以民進黨主席身分，率黨祕書長徐國勇（左二）展開下鄉巡迴座談，並到礁溪與在地黨公職、核心幹部閉門座談，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳（右一）也出席。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）今天以民進黨主席身分，率黨祕書長徐國勇（左二）展開下鄉巡迴座談，並到礁溪與在地黨公職、核心幹部閉門座談，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳（右一）也出席。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天以民進黨主席身分，率黨祕書長徐國勇展開下鄉巡迴座談，並到礁溪與在地黨公職、核心幹部閉門座談，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳也出席，預料賴將再勸進林參選縣長，期盼早日敲定縣長人選。

賴清德總統（中）今天以民進黨主席身分，率黨祕書長徐國勇（左一）展開下鄉巡迴座談，並到礁溪與在地黨公職、核心幹部閉門座談，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳（右一）也出席。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）今天以民進黨主席身分，率黨祕書長徐國勇（左一）展開下鄉巡迴座談，並到礁溪與在地黨公職、核心幹部閉門座談，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳（右一）也出席。記者胡經周／攝影

賴清德

延伸閱讀

川普恐暫緩對台軍援改軍售 黃國昌問賴清德：你的兩岸政策是什麼？

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

受邀列席立院黨團會議 徐國勇：黨團自主三長要選舉

【重磅快評】徐國勇打臉 陸委會和外交部聽黨話跟黨走？

相關新聞

獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰今中午邀請內政委員會、司法及法制委員會與執政黨委進行首梯次便當會，溝通本會期優先法案主要...

戰勝賴主席了嗎？ 柯建銘：我不會回答這些問題

民進黨立院黨團幹部改組，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長鍾佳濱，書記長由陳培瑜續任。柯建銘表示，民進黨團是堅強團...

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

立院今開議，國民黨團總召傅崐萁昨指，將停砍年金案排入開議第一個優先法案，並說民眾黨應該不會投反對票，國民黨有望多一票險勝...

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名...

進步、安全綠列優先法案 吳思瑤遺憾國民黨「年改走回頭路」

民進黨立委吳思瑤表示，立法院新會期，行政院正加緊的開始跟黨團同仁，以委員會為單位，進行新會期優先法案的溝通。優先法案就過...

行政立法強化溝通 民進黨團新會期鎖定四優先、國安法案

立法院第十一屆第四會期於19日開議，為了加強溝通，行政院即日起將舉行四場行政立法會議，依照各委員會議題進行討論，預料將論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。