捷克參院外委會主席訪台 吳志中感謝捷克國會對台支持
外交部政務次長吳志中昨天午宴歡迎捷克參議院外交委員會主席費雪訪台，感謝捷克國會長期對台灣的支持。費雪表示，此行帶領多家捷克國防產業業者來台參加台北航太展，期望進一步深化台捷經貿合作與產業鏈結。
外交部今天發布新聞稿表示，吳志中昨天午宴歡迎費雪（Pavel Fischer）時指出，國立故宮博物院重要文物正在捷克布拉格展出，是台捷深厚友誼的最佳證明，台捷兩國基於民主、自由與人權等共同價值，締造堅實情誼。
吳志中感謝費雪持續在捷克參議院推動友台決議，包括捷克參議院4月通過「關於中華人民共和國曲解聯合國大會第2758號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案，支持台灣參與國際組織及維護台海與區域和平穩定。同時，台灣面對中國日益升高的安全威脅，正加速強化國防建設，台灣歡迎捷克等理念相近夥伴在相關領域共同開拓合作機會。
費雪指出，來台前曾出席捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」的特展開幕式，現場配合台灣國樂團的音樂演出，饒富韻味，台捷兩國政要包括外交部長林佳龍、文化部長李遠、立法院副院長江啟臣、捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）及眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）齊聚一堂、共襄盛舉。
費雪表示，此次訪台是應國際經濟合作協會邀請，特別帶領多家捷克國防產業業者來台，參加「台北國際航太暨國防工業展覽會」（TADTE），並在第20屆台捷經濟合作會議開場典禮致詞，期望進一步深化台捷經貿合作與產業鏈結。
外交部表示，費雪是台灣堅定友人，外交部除由吳志中午宴款待外，另協助安排拜會國家安全會議秘書長吳釗燮、經濟部長龔明鑫與國防部副部長鍾樹明等行程。
