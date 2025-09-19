捷克參院外委會主席訪台 吳志中感謝捷克國會對台支持

台灣8月出口額首度超越南韓，且預計今年人均GDP（人均國內生產總值）將超越南韓，是22年來首見。接連被台灣擊敗消息，讓多年一路領先的南韓人很崩潰，台灣卻普遍反應冷淡，形成強烈對比。對照台灣出口集中度，以及各產業薪資不均狀況，國人無感的情況不難理解。若無法改善分配不公問題，年輕人還是買不起房，不婚也不敢生，再好的數字也難以改變真實的體感溫度。

