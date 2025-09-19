釋昭慧喊普發現金是「認知作戰」應回捐 卓榮泰感謝提供正面選項

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這次普發現金的言論很多是認知作戰，應拒領改捐為「國家續命專款」。卓榮泰則說，聽到民間的另一種思考，提供政府一個正面、健康的選項，希望能討論出最容易達到這目的的做法。

民眾關注已久的「普發一萬現金」，最快可能在十月下旬發放。不過釋昭慧批評，恐導致國家財政紀律鬆動，甚至讓債務轉嫁到下一代，呼籲大家拒領。閣揆卓榮泰昨日受訪時也宣布，不會領取一萬元現金。

卓榮泰今天接見釋昭慧「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，搶救國庫聯盟不等於綠營選民，其中還有國民黨員，不希望整件事再用藍綠二分法。他強調，普發現金釋無差別大撒幣，真是大家競相加碼的政治算計。

他說，政治人物會認為選民很愛錢，這次普發現金的言論很多是認知作戰，是讓人民沒有感覺、不知道是舉債而來，也不認為這是種恥辱而不拿白不拿，因此他倡議中央增設「國家續命專款」管道。

卓榮泰表示，行政院擬定強化韌性特別條例。接著到立法院後，又增加普發現金，行政院認為，這個程序就憲法跟法律的出發點來看，都有所違背，但是也聽到社會很多跟政府原先設想不同的需求，所以行政院提出5900億的韌性條例修正案。

他強調，今年在編明年總預算時，面臨新財劃法非常大的衝擊。要拿出4165億當作地方統籌分配稅款，還必須支應國防、外交、科技建設、公共發展，再加上法定債務還本，明年中央政府必須舉債4000億元，這對中央財政是相當大的考驗。

卓榮泰說，他請來財政部長莊翠雲，也知道民間團體已經和秘書長張惇涵有過討論，感謝釋昭慧等民間聲音願意回到政策初衷，將充實國庫、推動重要政策列為首要與必須，提供政府一個正面、健康的選項；希望能夠有一個對全民來講，最容易達到這個目的的做法，也能讓國家善用大家的愛心，凝聚更強大團結台灣的力量。

商品推薦