快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

釋昭慧喊普發現金是「認知作戰」應回捐 卓榮泰感謝提供正面選項

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右三）上午在行政院接見釋昭慧（中）與相關團體代表。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（右三）上午在行政院接見釋昭慧（中）與相關團體代表。記者林伯東／攝影

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這次普發現金的言論很多是認知作戰，應拒領改捐為「國家續命專款」。卓榮泰則說，聽到民間的另一種思考，提供政府一個正面、健康的選項，希望能討論出最容易達到這目的的做法。

民眾關注已久的「普發一萬現金」，最快可能在十月下旬發放。不過釋昭慧批評，恐導致國家財政紀律鬆動，甚至讓債務轉嫁到下一代，呼籲大家拒領。閣揆卓榮泰昨日受訪時也宣布，不會領取一萬元現金。

卓榮泰今天接見釋昭慧「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，搶救國庫聯盟不等於綠營選民，其中還有國民黨員，不希望整件事再用藍綠二分法。他強調，普發現金釋無差別大撒幣，真是大家競相加碼的政治算計。

他說，政治人物會認為選民很愛錢，這次普發現金的言論很多是認知作戰，是讓人民沒有感覺、不知道是舉債而來，也不認為這是種恥辱而不拿白不拿，因此他倡議中央增設「國家續命專款」管道。

卓榮泰表示，行政院擬定強化韌性特別條例。接著到立法院後，又增加普發現金，行政院認為，這個程序就憲法跟法律的出發點來看，都有所違背，但是也聽到社會很多跟政府原先設想不同的需求，所以行政院提出5900億的韌性條例修正案。

他強調，今年在編明年總預算時，面臨新財劃法非常大的衝擊。要拿出4165億當作地方統籌分配稅款，還必須支應國防、外交、科技建設、公共發展，再加上法定債務還本，明年中央政府必須舉債4000億元，這對中央財政是相當大的考驗。

卓榮泰說，他請來財政部長莊翠雲，也知道民間團體已經和秘書長張惇涵有過討論，感謝釋昭慧等民間聲音願意回到政策初衷，將充實國庫、推動重要政策列為首要與必須，提供政府一個正面、健康的選項；希望能夠有一個對全民來講，最容易達到這個目的的做法，也能讓國家善用大家的愛心，凝聚更強大團結台灣的力量。

釋昭慧 卓榮泰 普發現金

延伸閱讀

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

影／釋昭慧倡拒領普發1萬運動 卓榮泰：將廣納民間意見

釋昭慧喊拒領1萬回捐國家 政院研議 黃國昌批：施政混亂

卓榮泰不領普發現金：留給國家做更有意義用途

相關新聞

戰勝賴主席了嗎？ 柯建銘：我不會回答這些問題

民進黨立院黨團幹部改組，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長鍾佳濱，書記長由陳培瑜續任。柯建銘表示，民進黨團是堅強團...

停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

立院今開議，國民黨團總召傅崐萁昨指，將停砍年金案排入開議第一個優先法案，並說民眾黨應該不會投反對票，國民黨有望多一票險勝...

民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名...

釋昭慧喊普發現金是「認知作戰」應回捐 卓榮泰感謝提供正面選項

全民關注普發現金一萬元，玄奘大學教授釋昭慧主張應該拒領。閣揆卓榮泰今天接見釋昭慧與「全民搶救國庫」聯盟一行。釋昭慧說，這...

南部綠委記者會 陳亭妃沒在名單突現身 郭國文急問：牌子有沒有做？

立法院新會期開始，民進黨立委郭國文今邀南部立委開記者會批，藍白惡修財劃法，原訂綠委陳亭妃原定沒有在出席名單，今天走進會場...

影／綠營高雄市長初選戰火升溫 陳其邁：希望4人坐下來協商

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，並有兩份民調相繼公布，讓初選氛圍更趨緊張。市長陳其邁今受訪說，希望初選前，4人能坐下來談一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。