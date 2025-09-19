民進黨初選祭「禁大咖條款」 令候選人10月1日下架賴清德看板

民進黨選對會日前指出，為了維持選舉公平性，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請候選人們在完成提名程序前不得使用，如果已經使用應該予以下架。民進黨中央黨部已正式對各地方黨部發出公文，經主席賴清德裁示，應於二周內下架合掛看板或相關文宣，下架截止日期為10月1日。

民進黨中央黨部今天正式對地方黨部發出通告，公文內容指出，依9月17日選對會決議，為維護2026年選舉之公平性，本黨爭取提名同志，尚未完成提名程序前，不得於各式文宣品使用總統、副總統、行政院長及選對會成員之影音、簽名檔等個人資料，若已使用者，應立即下架。若需使用本黨從政同志或其他人士之個人資料，須取得當事人同意，若經檢舉，無法出具同意書者，應立即下架。

公文提到，17日中執會討論後，業經主席裁示二週內下架，故下架截止日期為10月1日。並請各黨部廣為周知上述之宣傳禁止事項。

