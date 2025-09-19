南部綠委記者會 陳亭妃沒在名單突現身 郭國文急問：牌子有沒有做？
立法院新會期開始，民進黨立委郭國文今邀南部立委開記者會批，藍白惡修財劃法，原訂綠委陳亭妃原定沒有在出席名單，今天走進會場時，郭國文趕緊問「陳委員牌子有沒有做？」郭國文受訪時被問及此事，說每個立委有自己的時間配置，尊重自行安排。
郭國文辦公室昨發採訪通知時，出席人員名單中有郭國文、王定宇、賴惠員辦公室、邱議瑩、邱志偉、李柏毅、許智傑、李昆澤、賴瑞隆、鍾佳濱、徐富癸；錄影片出席則有，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米。
郭國文今天上午9時30分時說，因為稍早才開完黨團會議，委員們會陸陸續續到場，請大家稍後。同時間，陳亭妃走進記者會現場，郭國文見狀後先是愣了一下，隨後詢問「陳委員牌子有沒有做？陳亭妃委員的？」、「不然委員先坐那邊」，現場氣氛微妙。
民進黨出席立委起初分上下兩排座位，輪番表達意見後，其中賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人陸續離場後，原本在下排位置的陳亭妃，起身走到上排，左在郭國文右手邊，輪到陳亭妃起身要發言時，郭國文表示，要先請其他立委主持記者會，因為上午10時要去議場簽到，他還沒去簽名，隨即離開記者會。
待陳亭妃與部分立委語畢也陸續離場後，郭國文則再度返回記者會主持，恰好錯開。媒體聯訪時被問及原定出席名單沒有邀陳亭妃？郭國文解釋，基本上，南部立法委員都對此議題感同身受，所有這些立委，都盡可能邀請，但是每個立委有自己的時間配置，尊重他們自行安排。
陳亭妃在記者會外受訪時也說，就是和大家共同來關心財劃法議題。
