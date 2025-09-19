連任民進黨團總召 柯建銘：有信心迎戰新會期

快訊

中央社／ 台北19日電

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，會中舉行幹部選舉，柯建銘連任民進黨團總召，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。柯建銘說，他的任期到明年2月1日，民進黨團有信心迎戰立法院新會期。

民進黨團有51位成員，今天黨團幹部投票選舉結果，幹事長候選人有4位，鍾佳濱得到43票、王世堅1票、陳培瑜1票、吳思瑤1票，總計46票。書記長有3人登記，陳培瑜44票、林淑芬1票、鍾佳濱1票，投票人數46人。

立法院新會期今天開議，在此之前，民進黨團新任黨團幹部無人登記，引發各界關注。民進黨團今天召開黨團會議並舉行幹部投票選舉，結果出爐後，柯建銘與鍾佳濱、陳培瑜及前民進黨團幹事長吳思瑤開記者會，說明投票結果。

柯建銘表示，各界關心的民進黨團6長終於產生，今天經過民主程序投票，公開投票、記名領票，產生新的黨團幹部，鍾佳濱拿下43票擔任幹事長、陳培瑜44票擔任書記長，他要感謝吳思瑤過去一年多來的努力，替黨團做很多事情。

柯建銘表示，民進黨是非常團結的團隊，從今天開始，民進黨團絕對有信心迎戰這個會期。

根據民進黨團組織規程規定，總召集人任期1年。媒體詢問柯建銘任期是否到明年2月1日。柯建銘回應「對」，連任中。

媒體再問柯建銘，民進黨秘書長徐國勇加入民進黨團群組，是否感受到壓力。

柯建銘指出，大家是一個團隊，隨時可以溝通，這是很好的事情，當然歡迎，怎麼會有壓力。

鍾佳濱會後也透過媒體群組發表聲明指出，他已連任3屆立委，深知民進黨團最可貴的傳統，就是在關鍵時刻展現團結與承擔。幹事長的大門將永遠向所有夥伴和支持者敞開，他會與柯建銘、陳培瑜攜手合作，共同為國家和人民努力，台灣加油。

此外，媒體關注新會期民進黨團欲推出的優先法案內容。柯建銘說，行政院送來的都是優先法案，黨團會跟行政院討論，目前還沒有送來。

民進黨 柯建銘 鍾佳濱

