影／綠營高雄市長初選戰火升溫 陳其邁：希望4人坐下來協商

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，並有兩份民調相繼公布，讓初選氛圍更趨緊張。市長陳其邁今受訪說，希望初選前，4人能坐下來談一談，協調出人選，就算最後進入初選機制，也要保持風度，以良性競爭來爭取市民支持。

綠營高雄市長初選有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4名立委表態參選，近來隨著民調數字出爐，各方支持者積極解讀，基層情緒快速發酵，初選戰火逐漸升溫。

對此，陳其邁表示，民調看來看去都是霧裡看花，越看越不懂，最重要的是候選人能否展現風度、提出好的政見與願景。他希望初選前，4人能先坐下來談，共同協商出好的人選。

陳其邁說，這幾位候選人過去在立法院都是兄弟姊妹般的情誼，應該也能了解，面對明年選舉，應該把重點放在政見與願景，讓市民看到市政進步的方向。

他強調，自己最期待的是4人能在初選前坐下來談一談，討論如何讓高雄市政更進步，重要是提出好的政策主張與願景，讓市民更清楚理解誰能帶來改變。

對於黨內憂心初選激烈競爭造成內耗，破壞團結，陳其邁說，4人到現在都表出現君子之爭，能夠協調出共識當然最好，若最後還是要透過初選機制解決，彼此都認為當仁不讓，也要保持風度，以良性競爭來爭取市民支持。

