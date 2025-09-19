停砍軍公教年金藍列最優先法案 黃國昌：不同意回到改革前水準

立院今開議，國民黨團總召傅崐萁昨指，將停砍年金案排入開議第一個優先法案，並說民眾黨應該不會投反對票，國民黨有望多一票險勝。民眾黨主席黃國昌則表態，年金改革不走回頭路，若把公教年金回復到2017年前改革水準，他們不會同意，但若是改革後的水準，需有具體法案內容，黨團才有辦法進一步討論。

黃國昌說，去年對年金改革已經說得很清楚，年金改革不走回頭路，是重要基本原則。在立院討論法案，民眾黨希望是具體而細緻地談，而不是只有討論一個方向，所謂具體而細緻的談，是到時在立院審議的法案內容是什麼， 如果把公教年金回復到2017年前改革水準，「這我們當然不會同意」。

黃國昌指出，但如果是2017年後改革到2025年，每一階段性降低所得替代率，降了8年後的水準，跟當初考試院設定水準是否一致，必須斟酌現有年金水位，以及這波改革帶來的影響，都需綜合評估、討論法案具體內容，黨團才有辦法進一步討論。

商品推薦