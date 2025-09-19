採購美國農產品增25% 農業部：非政府出資
台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的農產品，較過去增25%。農業部今天表示，這是國內業者視需求提出，非政府出資。
根據台灣農訪團與美方簽署的意向書，承諾未來4年內，購買超過100億美元（約新台幣3010億元）的黃豆、飼料玉米、小麥和牛肉。
台美關稅談判仍在進行，外界部分人士解讀台灣農產品訪問團與美國業者簽意向書，承諾購買逾百億美元農產品，是農業部急赴美國換免關稅。
農業部今天發布新聞稿，重申赴美農訪團是由外交部籌組，自1998年啟動，每2年辦理1次，今年已經是第15屆，相關活動行之有年。赴美農訪團由國內相關公協會與業者組成，歷屆多是9月赴美。
農業部表示，向美國採購的黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，都是台灣高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的品項，相關採購金額規模，也都是國內業者視需求提出，並非由政府出資採購。
農業部強調，赴美農訪團主要目的在促進台美農產貿易交流，並進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係，農業部長陳駿季今年應外交部邀請擔任總團長，見證台美業者進一步深化交流合作。
農業部表示，農訪團的團員包括：台灣植物油製煉工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界代表。
農業部統計，飼料玉米、小麥、牛肉都是台灣高度仰賴進口的產品，113年進口量占國內消費量的比率分別為：黃豆99.8%（美國進口的占比37%）、飼料玉米97.5%（美國進口占比36%）、小麥106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，所以進口量高於國內消費量，美國 進口占比79%）、牛肉95.4%（美國進口占比41%）。
