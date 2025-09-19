快訊

影／釋昭慧倡拒領普發1萬運動 卓榮泰：將廣納民間意見

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右三）上午在行政院接見釋昭慧（中）與相關團體代表。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（右三）上午在行政院接見釋昭慧（中）與相關團體代表。記者林伯東／攝影

玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前發起「拒領普發1萬」運動，呼籲行政院開放讓民眾可選擇將補助金轉入「國家續命專款」，用於公共財政或社會需要。此舉獲得部分宗教界、公民團體與民眾響應。

行政院長卓榮泰上午在行政院接見釋昭慧與相關團體代表。他表示，理解社會各界對財政使用的關切與建議，政府也樂見不同聲音，將持續廣納民間意見，讓社會的愛心能凝聚成國家前進的力量。

卓榮泰指出，特別預算中普發現金2360億元雖已拍板定案，但中央財政壓力沉重，仍需支應國防、外交、公共建設與債務還本。他強調，政府在兼顧民生需求的同時，也希望透過社會合作與民間善意，共同面對挑戰。

釋昭慧則呼籲，普發政策應兼顧民意與永續，鼓勵有能力的民眾自願選擇將款項回饋社會，協助國家財政健全。她期盼這項運動能成為社會對話的平台，推動更具公益性與彈性的資源分配。

行政院長卓榮泰（中）上午在行政院接見釋昭慧（左）與相關團體代表。卓榮泰表示，理解社會各界對財政使用的關切與建議，政府也樂見不同聲音，將持續廣納民間意見，讓社會的愛心能凝聚成國家前進的力量。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午在行政院接見釋昭慧（左）與相關團體代表。卓榮泰表示，理解社會各界對財政使用的關切與建議，政府也樂見不同聲音，將持續廣納民間意見，讓社會的愛心能凝聚成國家前進的力量。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午在行政院接見釋昭慧（左四）與相關團體代表。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午在行政院接見釋昭慧（左四）與相關團體代表。記者林伯東／攝影

釋昭慧 普發一萬

