立院新會期優先法案 綠營聚焦2方向、4優先

立法院新會期今天開議，民進黨立法院黨團幹部也已出爐，行政院也從今天中午起，分4梯次依立法院委員會別與黨籍立委溝通優先法案，甫卸任黨團幹事長的吳思瑤說，優先法案將是國家大進步與國家更安全2大方向，並以民生、經濟、青年及弱勢優先為基礎。

吳思瑤表示，行政部門依照慣例，立法院新會期開始，會用不同形式與黨籍立委就優先法案、未來攻防等議題，強化行政立法互動跟溝通，以委員會區分的方式，可以讓討論法案更聚焦，增進對話、擴大決策參與，一起支持國家前進進步，也是驗證近期內閣改組、黨務部門改造、黨團重新再出發，府院黨及黨團都是目標一致。

吳思瑤說，就過去運作經驗，執政黨團跟行政部門會就優先法案團結一致，行政院會通過的法案，都是黨團全力推動的法案。目前新會期要呈現給民眾的是2大方向，一個是國家大進步的法案，另一個是國家更安全的法案。

吳思瑤指出，大進步法案會落實總統賴清德說的民生優先，經濟優先，青年優先、弱勢優先，4個優先會呈現在法案的優先順序上，也會在4個優先的基礎上提出相關議案，不管是新立法或法案修法。

吳思瑤表示，對於國家更安全的法案，除了行政院會昨天通過的海纜7法外，未來還有10多個法案是賴總統先前所提的國安17項，將落實於兩岸人民關係條例，國家安全法、陸海空軍刑法等。

吳思瑤說，民進黨團在新會期的優先法案聚焦在國安優先及民生至上，但遺憾的是，在野黨的優先議案卻是具有高度社會歧異，踐踏世代正義，造成職業不公平的年改回頭路法案，期許在野黨在新會期落實福國利民，而不是政治優先。

