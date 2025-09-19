快訊

釋昭慧喊拒領1萬回捐國家 政院研議 黃國昌批：施政混亂

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今出席民眾黨團優先法案記者會。圖／民眾黨團提供

行政院最快下月普發現金1萬，法師釋昭慧提出拒領普發1萬，並呼籲增設「拒領1萬，轉入國家續命專款」同時納排富條款；政院則回覆將納入研議。民眾黨主席黃國昌今說，行政院施政腳步混亂，過去說普發1萬是在配合中共要弱化台灣、掏空台灣，若成立的話，現在弱化、掏空台灣的豈不是行政院長本人？

黃國昌今出席民眾黨團優先法案記者會，會後被問及釋昭慧倡議增設專戶、拒領普發1萬及納排富條款。黃說，尊重每位公民對法條都有倡議自由，但行政院長卓榮泰說要研議，他就不懂了，當初處理法案時，行政院沒有這樣的意思或處理，最後通過的版本及行政院版本，都沒有排富設計。

黃國昌認為，現在卓榮泰是把行政院版本當兒戲嗎？還是著在玩看到什麼人說什麼話，是在呼攏釋昭慧、還是行政院真的決定要這樣做？在在反映內閣施政腳步混亂，根本沒有把心思花在國事上，過去說普發1萬是在配合中共要弱化台灣、掏空台灣，若民進黨當初提出來的是成立的話，現在弱化、掏空台灣的豈不是行政院長本人？

掏空 行政院 釋昭慧 普發一萬

