戰勝賴主席了嗎？ 柯建銘：我不會回答這些問題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團三長選舉，書記長陳培瑜（右起）續任、總召柯建銘續任、新任幹事長鍾佳濱、吳思瑤卸任幹事長。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團三長選舉，書記長陳培瑜（右起）續任、總召柯建銘續任、新任幹事長鍾佳濱、吳思瑤卸任幹事長。記者蘇健忠／攝影

民進黨立院黨團幹部改組，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長鍾佳濱，書記長由陳培瑜續任。柯建銘表示，民進黨團是堅強團隊， 有什麼需要指教的不要客氣；但被問到「保住總召位置，是不是代表戰勝賴清德主席了？」柯建銘說，他不會回答這些問題。

柯建銘指出，大家關心的民進黨團幹部產生了，都是依照民主程序進行，鍾佳濱得到43票任幹事長，書記長陳培瑜得到44票，馬上交接。也感謝吳思瑤過去一年半擔任黨團幹事長的努力，民進黨團是非常團結的團隊，對外作戰、服務，有信心迎戰這個會期。

民進黨秘書長徐國勇曾在黨內發起連署「黨團幹部全面改組」，被視為要逼退柯建銘，徐今天也受邀出席黨團大會，他會後表示，選舉是黨團自主，唯一就是要民主，綠委們要開始選舉，他就離開了。至於連署書部分，徐國勇說，今天就空空的來，沒有什麼連署書可拿出來了，黨團自主處理，就是這樣。

民進黨立院黨團幹部改組進行投票，鍾佳濱獲得43票擔任幹事長、陳培瑜獲得44票擔任書記長。民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘（圖）續任總召。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團幹部改組進行投票，鍾佳濱獲得43票擔任幹事長、陳培瑜獲得44票擔任書記長。民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘（圖）續任總召。記者蘇健忠／攝影

