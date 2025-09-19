受邀列席立院黨團會議 徐國勇：黨團自主三長要選舉

立法院新會期今天開議，民進黨團召開會議，討論黨團幹部等事項，民進黨秘書長徐國勇一早現身引來關注。徐國勇重申黨團自主，他是受邀列席，如果沒有邀請他就不會來。

他也說，黨團自主就是民主，黨團三長一定要經過選舉，黨主席賴清德在中執會講得很清楚，包括委員會召集人也必須要由委員選舉，行政立法協調會、各個委員會政策小組都要召開。

立法院第11屆第4會期今天開議，民進黨立法院黨團上午在立法院群賢樓召開黨團會議，討論新會期及黨團幹部相關事宜。

徐國勇於會議開始前抵達，被媒體問到出席黨團會議，是否是關心黨團幹部改選等議題。

徐國勇說，民進黨團邀請民進黨中央黨部秘書長列席黨團會議，他按照邀請來參加。

至於身兼民進黨主席的總統賴清德有無針對優先法案做任何指示。徐國勇說，他只是按照邀請來參加黨團會議，賴清德沒有任何指示。

媒體追問，未來是否會加強與黨團之間的溝通；他加入民進黨團群組後溝通效率是否變得更好。徐國勇重申黨團自主、黨團民主。他是受邀加入群組，也是為了讓溝通順利，他在群組中沒有發言，主要是聽黨團成員的意見，反映給民進黨各部門。

此外，徐國勇稱「沒有什麼台灣光復節」，遭台北市長蔣萬安質疑搞意識形態。他回應，他昨天已經說得很清楚，請蔣萬安多注意公館圓環大塞車的問題，也要注意警察的權益，因為當警察被立委勒脖子時，蔣萬安卻不敢維護警察的權益。

徐國勇表示，事情的重點在於開羅宣言、波茨坦公告及舊金山和約，再到後來的中日和約等過程都確認一件事，台灣不是中國的一部分、台灣與中國互不隸屬。

商品推薦