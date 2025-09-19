民進黨團幹部改組 鍾佳濱任新幹事長、總召柯建銘陳續任

立法院新會期今天開議，民進黨上午召開黨團大會選黨團幹部。民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，書記長由民主活水綠委陳培瑜續任。

民進黨團會議上午搬來投票箱，並現場詢問有無黨籍立委有意願擔任黨團幹事長、書記長，現場僅有鍾佳濱表達有意願擔任幹事長；書記長則僅有陳培瑜表達意願。兩人表達意願後，現場綠委一陣歡呼，拍手鼓掌。

隨後黨團進行投票，由鍾佳濱獲得43票擔任幹事長、陳培瑜獲得44票擔任書記長。至於民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘續任總召。 民進黨立院黨團幹部改組難產，上午民進黨團進行黨團大會。鍾佳濱獲得43票擔任幹事長、陳培瑜獲得44票擔任書記長民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘續任總召。記者蘇健忠／攝影 民進黨立院黨團三長選舉，書記長陳培瑜（右起）續任、總召柯建銘續任、新任幹事長鍾佳濱、吳思瑤卸任幹事長。記者蘇健忠／攝影 民進黨立院黨團三長選舉，書記長陳培瑜（右起）續任、總召柯建銘續任、新任幹事長鍾佳濱。記者蘇健忠／攝影

