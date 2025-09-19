民進黨團幹部改組 鍾佳濱任新幹事長、總召柯建銘陳續任
立法院新會期今天開議，民進黨上午召開黨團大會選黨團幹部。民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，書記長由民主活水綠委陳培瑜續任。
民進黨團會議上午搬來投票箱，並現場詢問有無黨籍立委有意願擔任黨團幹事長、書記長，現場僅有鍾佳濱表達有意願擔任幹事長；書記長則僅有陳培瑜表達意願。兩人表達意願後，現場綠委一陣歡呼，拍手鼓掌。
隨後黨團進行投票，由鍾佳濱獲得43票擔任幹事長、陳培瑜獲得44票擔任書記長。至於民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘續任總召。
