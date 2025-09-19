外交部長林佳龍投書美媒 籲「台灣應被納入聯合國」

美國緬因州班戈日報17日刊登外交部長林佳龍投書，主張「台灣應被納入聯合國」。

林佳龍寫到，當前世界面臨日益加劇的不確定性與多重挑戰，從持久衝突與民主倒退，到經濟脅迫與資訊操控。威權政權日益採取灰色地帶手段，削弱以規則為基礎的國際秩序。在如此脆弱的全球環境下，和平絕不可視為理所當然。民主國家必須團結一致，增強韌性，捍衛我們珍視的價值觀與生活方式。

台灣是印太地區的重要角色與不可或缺的夥伴，致力促進全球和平、穩定與繁榮。它身處第一島鏈前線，捍衛民主與自由，抵禦威權擴張。

台灣憑藉強健的經濟體質與半導體生態系統，對全球穩定與繁榮作出重要貢獻。作為全球第21大經濟體，台灣在人工智慧與半導體領域處於領先地位，生產全球超過60%的晶片及90%的最先進晶片。這股經濟實力推動全球成長，使台灣成為全球發展不可或缺的夥伴。

台灣決心捍衛民主價值。賴清德總統於去年啟動「和平四大支柱」行動計畫，承諾提升國防預算，並增強全社會韌性。台灣不尋求與中國發生衝突，也不會挑釁中國，台灣敦促北京在平等與尊嚴的基礎上恢復對話。

林佳龍指出，令人遺憾的是，儘管台灣在全球作出諸多貢獻，仍未獲國際社會承認，並被排除在聯合國之外。台灣被排除的原因在於中國對聯合國大會第2758號決議的曲解。該決議被不當地與所謂「一個中國」原則掛鉤，並被武器化以阻止台灣參與。

事實上，第2758號決議未提及台灣，僅涉及中國在聯合國的代表權，既未聲明台灣屬於中華人民共和國，也未授權中華人民共和國在聯合代表台灣。然而，聯合國卻屈從於中國的政治壓力

為此，台灣正積極發聲，反對這種不公，並獲得國際社會的堅定支持。各國亦在七大工業國集團（G7）等雙邊及多邊論壇上，愈加重視台海和平與穩定。多國行政與立法機關已明確澄清，第2758號決議既不決定台灣地位，也不排除其參與包括聯合國在內的國際組織。

林佳龍表示，值此聯合國慶祝成立80周年之際，且距實現永續發展目標僅剩五年，正是將台灣納入、實現其「不遺漏任何人」與「攜手共進」願景的時刻。台灣邀請國際社會承認其應有地位，肯定其貢獻。唯有共同努力，方能為印太地區及全球創造更美好、光明的未來。

