綠幹部改選投自己？ 「反老柯大將」王世堅、林淑芬各得一票

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠改選幹部有雜音，「反老柯大將」王世堅、林淑芬各得一票。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹部改組難產，今天上午民進黨團進行黨團大會，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，書記長由民主活水綠委陳培瑜續任。不過，雖然黨內投票並未全票通過，黨團幹事長部分，王世堅得1票；書記長也另有林淑芬得1票，兩人都曾公開發表過反柯建銘言論，顯示黨內對改選結果仍有雜音。

民進黨團幹部改選採公開領票，不記名投票，最終投票結果，幹事長鍾佳濱獲得43票、王世堅1票、陳培瑜1票、吳思瑤1票。書記長部分，陳培瑜獲得44票、林淑芬1票、鍾佳濱1票。

黨內人士表示，陳培瑜、鍾佳濱各在另一項黨團幹部單獨得1票，應是有綠委投相反，屬於技術上失誤；但王世堅、林淑芬各得一票，則耐人尋味，「自己投自己一票」的機會不低。

綠改選幹部有雜音，「反老柯大將」王世堅、林淑芬各得一票。記者蔡晉宇／攝影
綠委 鍾佳濱 民進黨

