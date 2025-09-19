原來是新聞／柯文哲交保回歸將如孫悟空大鬧南天門 藍白怎麼合有隱憂

民眾黨前主席柯文哲因涉犯京華城案、政治獻金案、挪用眾望基金會款項等三案，被檢方求處28年又6個月的刑期，本月5日羈押滿一年，日前北院裁定具保停押，回顧當時柯文哲走出北檢時痛斥賴清德總統讓台灣四分五裂，他更高喊「冤獄」強化被政治追殺的受害者形象，一時間網路聲量暴衝，而柯文哲交保後將為藍綠白等方面帶來什麼樣的影響，引起政壇高度關注。

「有點像孫悟空大鬧南天門，玉皇大帝也對他無可奈何。」學者施正鋒強調柯文哲已非過去的柯文哲，如今已是3.0版本，施正鋒進一步分析，2024年總統大選，柯文哲並沒有很強烈要選總統的動機，如今時勢不一樣了，他有全盤改革的想法，他應會有所做為。

不少評論認為，柯文哲與民進黨，甚至是賴清德，接下來的政治交鋒將會逐漸升溫，不過更值得注意的是，藍白兩政黨雖在立法院的議題合作逐有默契，但接下來2026及2028大選皆涉政黨布局與未來發展，如何在政黨競爭下避免重演2024在野分裂的局面，著實是棘手的問題。

國民黨正處在黨主席選舉的敏感時期，檯面上已經表態的人選普遍被認為不夠強，各個候選人都喊出「藍白合」確保在野聯盟運作，但如何確保彼此利益，讓合作見樹又見林，無疑是一大挑戰，而柯文哲有沒有可能在2028再度挑戰總統，國民黨又能否再以大黨自居與民眾黨談選舉合作呢，新任國民黨黨主席出爐後，藍白合料將會有不同的進展。

