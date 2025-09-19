監軍老柯 新潮流鍾佳濱接民進黨立院黨團幹事長
民進黨立院黨團幹部改組難產，今天上午民進黨團進行黨團大會，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，書記長由民主活水綠委陳培瑜續任。由於鍾佳濱在民進黨派系中屬新潮流南流，黨內人士認為，賴清德總統派去督軍的意味濃厚。
民進黨團會議今天上午搬來投票箱，並現場詢問有無黨籍立委有意願擔任黨團幹事長、書記長，現場僅有鍾佳濱表達有意願擔任幹事長；書記長則僅有陳培瑜表達意願。兩人表達意願後，現場綠委一陣歡呼，拍手鼓掌。
隨後黨團進行投票，由於人選單純，預計將順利產生新會期幹部，由鍾佳濱、陳培瑜擔任。至於民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘續任總召。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言