監軍老柯 新潮流鍾佳濱接民進黨立院黨團幹事長

民進黨立院黨團幹部改組難產，今天上午民進黨團進行黨團大會，民進黨立委柯建銘保住總召大位，新任幹事長為新潮流綠委鍾佳濱，書記長由民主活水綠委陳培瑜續任。由於鍾佳濱在民進黨派系中屬新潮流南流，黨內人士認為，賴清德總統派去督軍的意味濃厚。

民進黨團會議今天上午搬來投票箱，並現場詢問有無黨籍立委有意願擔任黨團幹事長、書記長，現場僅有鍾佳濱表達有意願擔任幹事長；書記長則僅有陳培瑜表達意願。兩人表達意願後，現場綠委一陣歡呼，拍手鼓掌。

隨後黨團進行投票，由於人選單純，預計將順利產生新會期幹部，由鍾佳濱、陳培瑜擔任。至於民進黨團總召，由於任期未到，會中並無相關討論，由柯建銘續任總召。

商品推薦