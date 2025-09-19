快訊

民進黨南高執政危機 謝龍介、柯志恩民調追上 他曝滿意度回升唯一辦法

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為柯志恩（前排左三）、謝龍介（前排右三）。本報資料照片
圖為柯志恩（前排左三）、謝龍介（前排右三）。本報資料照片

2026縣市長選舉開打，國民黨立委謝龍介、立委柯志恩聲勢看漲。資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨南高執政危機，823大水、5千個天坑、民怨四起、民心思變。為什麼最近幾波民調，謝龍介、柯志恩一直追上來？「2018韓國瑜怎麼贏的？」

黃暐瀚在臉書表示，台南：丹娜絲颱風、728大淹水、屋頂吹翻、總統勘災民怨。高雄：大樹光電坡、美濃大峽谷、興達電廠爆炸。

「台南高雄，2026民進黨會不會輸掉？」黃暐瀚表示，離選舉還有14個月，現在論斷結果太早，但民意不滿已是民進黨南高執政危機，改善民怨才是滿意度回升的唯一辦法，攻擊柯志恩，無法解決大峽谷的問題。解決「問題」，而不是解決「提出問題的人」。

黃暐瀚 柯志恩 民進黨

延伸閱讀

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先 民進黨僅邱議瑩落後柯志恩

美濃農地盜砂風波延燒！綠再控柯志恩說謊 藍反擊重複炒作

