民進黨南高執政危機 謝龍介、柯志恩民調追上 他曝滿意度回升唯一辦法

AIT發言人日前表示，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」等文件都沒有決定台灣的最終政治地位，「虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇」。美國國務院隨後也跟進支持這項說法。此一番「台灣地位未定」的說法，立刻在台海兩岸以及國內的藍綠陣營間掀起新一波論戰。 最新一波話題，民進黨秘書長徐國勇宣稱同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國來台接收台灣，「所以台灣沒有光復節」。國民黨主席朱立倫則反酸「難道還是託管地總督嗎？」 國際關係研究學者分析，美國對於台灣的定位，始終是「人」與「地」分開，對於「地」採地位未定論點，可讓美國保持各種操作的空間…

2025-09-19 08:00