聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨南高執政危機 謝龍介、柯志恩民調追上 他曝滿意度回升唯一辦法
2026縣市長選舉開打，國民黨立委謝龍介、立委柯志恩聲勢看漲。資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨南高執政危機，823大水、5千個天坑、民怨四起、民心思變。為什麼最近幾波民調，謝龍介、柯志恩一直追上來？「2018韓國瑜怎麼贏的？」
黃暐瀚在臉書表示，台南：丹娜絲颱風、728大淹水、屋頂吹翻、總統勘災民怨。高雄：大樹光電坡、美濃大峽谷、興達電廠爆炸。
「台南高雄，2026民進黨會不會輸掉？」黃暐瀚表示，離選舉還有14個月，現在論斷結果太早，但民意不滿已是民進黨南高執政危機，改善民怨才是滿意度回升的唯一辦法，攻擊柯志恩，無法解決大峽谷的問題。解決「問題」，而不是解決「提出問題的人」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言