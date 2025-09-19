萬美玲會見捷克參議員與駐台代表 強化台捷合作交流

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委萬美玲（中）18日會見捷克參議院外交國防與安全委員會主席Pavel Fischer（左），及捷克駐台代表David Steinke，雙方就台捷直航、教育文化、科研產業合作等議題進行交流。圖／萬美玲辦公室提供
國民黨立委萬美玲18日會見捷克參議院外交國防與安全委員會主席Pavel Fischer，及捷克駐台代表David Steinke，雙方就台捷直航、教育文化、科研產業合作等議題進行交流，並期待未來雙方有更全面且深入的合作。

中華民國與捷克國會友好聯誼會長萬美玲表示，Fischer作為歐洲政壇重量級人物，長期力挺台灣加入國際組織，是台灣重要國際友人。Fischer表示，此次來台灣除了與國防部、外交部、經濟部交流，並參加「台北國際航太暨國防工業展覽會」，也特別安排拜訪拜會，萬美玲在長期推動台、捷兩國合作，尤其是台、捷直航及教育、文化交流上有很大助力。

萬美玲表示，感謝捷克長期以來在歐洲政壇對支持台灣表現出高度友誼與支持，尤其Fischer長期力挺台灣加入國際組織，是台灣重要國際友人。

Fischer提到，盼萬美玲能持續支持推動增加台捷直航班次，現在幾乎是班班爆滿、供不應求，同時也提及捷克對於台灣留學生有提供獎學金，希望台、捷雙方能有更多學校能締結姐妹校，更多台灣學生到捷克留學。

萬美玲指出，桃園跟捷克克布爾諾市有締交姊妹市，期待雙方能有更深入的合作交流，因此特別邀請Fischer及Steinke下次能抽空到桃園參訪。

萬美玲表示，今年是她第六年擔任「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長，期間對於推動台、捷兩國合作不遺餘力，如今雙邊合作已擴展至科技、文化、教育及經貿等領域，此次Fischer與Steinke來訪，對於促進台捷國會外交與實質合作具有重要意義，盼透過此次會談，為台灣與捷克關係開創更多合作契機。

