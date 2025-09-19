聽新聞
邱議瑩民調逆襲第一？高市議員黃彥毓：按綠初選規則 賴瑞隆才最高

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆國會辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆國會辦公室提供

高雄市議員黃彥毓臉書表示，昨天下午有媒體公布了一份8月26日到8月28日的民意調查，隨後出現一張誤導的圖卡在群組，社團間被大量轉傳，因為不斷有詢問，有必要站出來說明、正視聽。感謝這份民調所顯示的結果，依據民進黨初選規則，民進黨立委賴瑞隆才是第一名，也就是勝出初選。

一份近期綠營內部民調指出，按照民進黨初選規則採用的政黨對比式民調，賴瑞隆／柯志恩是44.3%與37.2％；邱議瑩／柯志恩是44.2％與36.0%；林岱樺／柯志恩是42.6％與34.9％；許智傑／柯志恩則是40.8％與38.2％。

黃彥毓指出，民進黨的初選辦法行之有年，規則明確，不容被刻意誤導，如果錯誤訊息不斷擴散，只會在真正的初選民調時製造爭議。根據「民進黨初選提名辦法」明文規定，對比民調時，勝出對手者即通過初選，勝出對手者，以民調高者勝出；白話文就是「民調誰最高，誰就是勝出者」。

黃彥毓說，感謝這份民調所顯示的結果，賴瑞隆是第一名，也就是勝出初選。正如同賴瑞隆所說，黨內應該維持「君子之爭」，任何刻意誤導、散播謠言、企圖破壞初選規則的行為，實在沒有必要，相信所有人都是為了高雄、為了台灣而努力，應該彼此祝福、不應該製造分裂。選舉是民主的過程，不該被錯誤的手段汙染。

