立院今開議 柯總召保衛戰攤牌

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導

立法院新會期今開議，行政院長卓榮泰將邀請民進黨立委舉行便當會，規畫依立法院委員會分四梯次舉行，首場行政立法會議將於中午十二時於行政院登場，邀內政、司法及法制委員會綠委與會。

行政院發言人李慧芝說，行政院為強化賴清德總統所宣示的「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策，目前正在盤點相關法案，卓揆分梯次安排跟各委員會立委餐敘。九月廿二日為財政、教育及文化委員會，九月廿三日為經濟、交通委員會，九月廿五日為外交及國防、社會福利及衛生環境委員會。

民進黨立院黨團總召柯建銘「總召保衛戰」也將在今天黨團大會最終攤牌，黨團幹部人選至今未明朗，確定的狀況是，柯建銘將在黨團大會上堅持任總召到底，但就算保住總召位置，未來也恐被架空弱化。民進黨秘書長徐國勇也將出席，被解讀為壓陣黨團幹部改選，徐國勇說，是黨團邀請他去的。

沙盤推演，今天黨團大會可能有三劇本，第一種劇本是綠委們仍消極配合柯建銘，幹部在柯建銘斡旋下，友柯派綠委出任幹事長、書記長，目前推估以蘇系、不分區綠委機會高，經黨團成員們同意後，順利產生；第二種劇本，賴清德意志介入，雖不拉下柯建銘，但賴清人馬將進駐黨團幹部，實質牽制柯建銘；第三種劇本，綠委提出臨時動議，發難黨團幹部全面改組，直接攤牌現場表決，逼宮柯建銘，若發生該情況，柯建銘下台機會高。

