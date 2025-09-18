冷眼集／政治採購 關鍵是能換到什麼？
台美關稅談判尚在進行，台灣農產品訪問團則是率先承諾四年內採購逾一百億美元的黃豆、玉米、小麥及牛肉等美國農產品，創下史上對美採購最大金額，對比二○二二年，當時台灣農貿團承諾的兩年逾卅二億美元採購，採購金額翻升，固然是營造對美善意，盼為談判加分，然而政治採購若換不到實質利益，只會肥了美國農民，苦了台灣農民。
首先，台灣的「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）長年高度依賴進口，美國固然是大宗，但巴西、澳洲等也是重要供應來源。此次大量採購，美方固然歡喜，但對台灣而言，卻是將原本分散的進口來源集中在美國，反而增加風險。一旦美國糧食產區受災，或國際運輸中斷，飼料來源失衡，成本高漲，台灣畜牧業恐面臨斷炊的命運。
再者，肉品市場的挑戰更加直接。美牛在台灣市占率已居高不下，如今採購規模再擴張，是否需調降稅率，讓利作為談判籌碼？一旦美牛關稅調降，美豬、美雞是否也要跟進。
此外，目前台灣雖開放美牛，但仍禁止絞肉、內臟進口，並維持相對嚴格的萊克多巴胺殘留標準。未來若因談判壓力而鬆綁禁令、放寬檢測標準，不僅衝擊台灣畜牧業，更影響人民食安。換言之，真正的關鍵不只是「進口多少」，而是「進口什麼」。
台灣長年對美採購大量農產品，本身即帶有政治考量，由農業部領軍的農訪團，說穿了，就是政治採購團，民進黨政府不惜以鉅額採購作為籌碼，再次營造台美關係最好的氛圍，卻也盡顯台灣在國際經貿談判中的焦慮。
農業不僅是產業，更是國安基礎，糧食供應鏈的穩定，關乎國家安全、社會安定，更涉及食安，當政府為了關稅談判急於展現誠意，對美示好，或許短期奏效，但若因此犧牲國內產業與食安信任，代價將難以承擔。
