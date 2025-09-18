我方承諾 4年買3千億美國農產品

農業部長陳駿季率領的台灣農產品訪問團，十七日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾四年內採購逾一百億美元（約台幣三○一○億元）農產品，較過去增百分之廿五。訪問團另將兵分三路，前往「川普腹地」佛州等探索新合作機會。

中央社報導，台美關稅談判仍是進行式，台灣經貿團隊是否能爭取調降百分之廿暫時性稅率受到高度關注。「二○二五年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」在農業部長陳駿季率隊下，十七日在華府與美國穀物業者簽署三份採購意向書。

陳駿季表示，台灣一向是美國農產品出口重要且可靠的市場。光是去年，自美國進口的農產品就超過卅七億美元，「今天，我們把夥伴關係提升到一個新的層次，很榮幸地簽署意向書，並宣布我們承諾在未來四年內購買超過一百億元美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉」。他說，華府行程結束後，訪問團將分為三組，前往八州，與當地官員、農民及出口商會面，探索新的合作與成長機會。

「黃豆玉米」分團將訪問阿肯色州、俄亥俄州及印第安納州；「小麥」分團將訪問南達科他州、蒙大拿州及愛達荷州；「牛肉」分團訪問佛州及德州。

陳駿季於簽署儀式後對中央社等媒體表示，農訪團每兩年訪美，採購金額約每年十九億美金，這次提升金額至廿五億，金額比起過去五年平均增加百分之廿五，是與眾多業者討論的結果，盼藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率。

他說，農訪團除了貿易任務，也將與出訪的八州建立溝通管道及長久友誼。

提高農產品購買金額是否有助關稅談判，陳駿季說，擴大採購並非由政府出資，而是業者根據未來需求決定。他期待透過持續性購買美國優良產品，有助台美關稅進展。

駐美代表俞大㵢則聚焦糧食安全面向表示，鑑於台海目前局勢，台灣必須確保戰略物資供應，「這不需要什麼天才就能明白，從朋友那裡採購才是最合理選擇」，因此不僅是糧食，還包括美國能源、其他裝備以及國防相關物資，外界將看到台灣大量投入。

出席簽約的國會議員包括共和黨籍佛州聯邦眾議員狄亞士巴拉特及資深聯邦參議員、司法委員會主席葛拉斯里等人。

來自愛達荷州的共和黨籍參院外交委員會主席里契於社群媒體Ｘ發布與陳駿季的合照，並表示兩人會談愉快。里契寫道，台灣是愛達荷州農產品一大買家，很高興能探討如何透過增加雙邊貿易，強化台灣糧食安全和愛達荷州經濟。

