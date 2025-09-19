冷眼集／政院生育補貼 撒幣搶救青年票…小心兩頭空

快訊

聯合報／ 本報記者李成蔭

台灣生育率拉警報，賴政府推「好孕三方案」刺激，內容立意良善，但一次性擴大發錢解決不了根本問題，因為青年家庭最擔心的還是後續養育費用。如此行徑也不禁令人質疑是有政治考量，畢竟大罷免期間民怨四起，如今美國對等關稅衝擊也浮現，馬上將面對二○二六大選，當然要趕緊大撒幣搶救低迷青年票。

回顧近年國內生育率逐年下探，更有婦產科醫師直呼「到婦產科看診的，要墮胎比要產檢的人還多」，因為大家不是生不出，最大問題還是養不起，關鍵還是在經濟，尤其近期受美國對等關稅衝擊，政府失能導致國內產業慘澹，產業無薪假暴增，民眾連自身都難保，又怎敢生小孩？

回到政策面，政府擴大補貼本身是好事一樁，可是補貼方法絕不能粗糙的「大撒幣」，十萬元看似很多，但對於育兒來說是杯水車薪，何況還只是現有社會保險基礎上的差額補貼。更應該思考將錢以對的方式使用，像兒童福利聯盟就倡議應該是以「細水長流式」的育兒津貼，讓家長年年受到一定的照顧；而完善職場環境更是關鍵，近年卻很少看到勞動部在協助育兒發揮的角色。

自從賴清德上任後國內政局就動盪，社會在近一年來更是被所謂大罷免搞得天翻地覆，民怨四起，剩沒幾個月又要開始備戰二○二六大選，類似這類「籠絡人心」的政策當然要在明年的第一天就落地，將納稅錢做「另類有效運用」。若能因此帶動生育率還好，最怕的是「大撒幣」下去，不見生育率有起色，不只砸了大錢，屆時人口老化及人力缺口的國安危機海嘯襲來，最後兩頭落空。

