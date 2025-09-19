快訊

政院推生育補助 醫師：應再擴大社宅與公托 降低負擔

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

因應少子女化對策，行政院昨通過「好孕三方案」，未滿卅九歲女性進行試管嬰兒療程，每胎首次補助自十萬提高至十五萬元，將於今年十一月一日上路。不孕症名醫曾啟瑞說，愈來愈多年輕人不敢結婚生小孩，主要受經濟影響，政府應解決居住問題，擴大托育服務，再輔以人工生殖補助，降低負擔。

為搶救出生育率，曾啟瑞說，政府應擴大建置社會住宅、婚育宅協助國人居住安穩；其次是擴大公共托育服務，要求超過一定規模的企業，應設立托嬰中心讓員工安心上班。房子、工作無後顧之憂後，輔以人工生殖補助，降低不孕夫妻的負擔。

不孕症試管嬰兒補助二點○規範依女性治療年齡不同，僅可植入一至二個胚胎，三點○版將原規定未滿卅六歲女性，每次最多植入一個胚胎，新制則將年齡調高至卅九歲；卅九至未滿四十五歲則每次最多植入二個胚胎。

曾啟瑞說，試管嬰兒療程對大部分家庭來說，除了負擔沉重，有些人會選擇植入多個胚胎，只希望趕快懷孕。但植入二個以上胚胎，雖增加雙胞胎或多胞胎機率，但也有副作用，包括早產、低體重兒、高危險妊娠、產後出血等併發症。

他說，目前國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，一次迎接一個健康寶寶，調適好身心後，對媽媽及寶寶都比較安全。

