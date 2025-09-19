政院生育補助 專家：政府吃社保豆腐 錢給得不乾不脆沒誠意

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

明年起，女性國人可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎領十萬元。學者專家批評，十萬元看似優渥，實際只是補差額，且高薪族保費繳得多，補助反而領得少，不盡公平，政府吃社會保險豆腐，補助誠意也不足。

中華民國勞務士協會理事長張凱翔批評，擴大生育補助十萬元，數字看起來很聳動，實際也就是補差額而已，勞保平均月投保薪資是三萬五千多元，生育給付可領約七萬元，這樣算下來，多領的補助也才兩、三萬元。

張凱翔提到，對投保薪資高的勞工而言，保費繳得比較多，生育補助反而拿得少，高薪族生一個小孩領不到一萬元補助，低薪勞工反而拿四萬多元，不盡公平。要擴大生育補助，政府何不直接定額補助？而不是吃社會保險的豆腐，要給錢，還不乾不脆。

他說，這幾年勞保高薪低報狀況減少，因不只行政違規，也恐怕涉及刑事詐欺，應該很少人會為了領多一點生育補助，冒違法風險，且低報也會影響到傷病等其他給付，投保單位也不太可能讓勞工投保級距高低變來變去。

社會學者、台大退休教授薛承泰說，行政院這次透過社會保險加發生育補助，只能算是填補式的補貼，以勞保為例，平均補助不到三萬元，真正花的預算不多，比地方政府十萬元獎勵金還不如，「誠意不夠」，催生效果恐怕也很有限。他建議，應將結婚與生育綁在一起，提供結婚補助，若在婚後兩年內生小孩，生育獎勵可加碼提高，婚後兩年後生小孩，則回歸一般獎勵金額。

薛承泰認為若正面看待，這是平衡機制，讓經濟弱勢多拿一點，社會保險本來就可以此機制，但若從反面來看，勞保投保能鑽漏洞，加發應謹慎為之。

