政院生育補助 挨批難解燃眉之急！在野憂政策不完整
因應少子女化危機，行政院會昨通過「好孕三方案」，包括每名新生兒的整體生育給付再加生育補助，將一律拉齊到十萬元，而不孕症試管嬰兒補助三點○，未滿卅九歲夫妻每次最高可獲十五萬元，同時新增醫療性生育保存補助，取卵每次最高補助七萬元，取精最高八千元，協助癌友求子。
國民黨立委陳菁徽認為，少子女化問題絕非單一次生育補助就能扭轉，如此點燃火苗無法解決燃眉之急，育兒津貼、育嬰留停制度、社宅數量及品質等環節仍須補上，端出完整牛肉，才能真正不讓青年恐懼育兒壓力。
行政院政務委員陳時中指出，盼透過適當刺激，讓新生兒數先「止跌回升」，不孕症補助十一月先啟動，生育補助方案明年元旦上路，醫療性生育保存補助已開始試辦。
針對擴大生育補助方案，過去勞保、公保、農保、軍保、國保等社會保險給付，金額約三點九萬至七萬元不等。行政院長卓榮泰說，政府在既有社會保險給付外，再以公務預算「補差額」，讓每胎補助均達十萬元，雙胞胎依比例計算，未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶所生育的本國籍新生兒，也將補助十萬元。
勞動部長洪申翰說，若以二○二四年生育率推算，年受惠人次十二點七萬餘人，經費預估四七點二億元。
不孕症試管嬰兒補助三點零加碼重點。卅九歲以下夫妻，各胎首次申請的補助金額，由現行的十萬元增加至最高十五萬元；卅九歲至未滿四十五歲，各胎首次申請的補助金額，由現行的十萬元增加至最高十三萬元。
衛福部九月推出醫療性生育保存補助試辦方案，協助罹患乳癌或血液癌患者，女性取卵每次最高補助七萬，男性取精最高八千，每人最多二次，預估首年約六百癌友受惠，目前已有九人申請。
國民黨立委王育敏說，各項少子女化因應措施並無專責單位管理統籌，最重要的是盡快成立「專責少子化辦公室」，橫向考核補助成效，謹慎運用公帑，「生、養、教」都是家長壓力來源，應該通盤整合並盡速落實。
民眾黨立委陳昭姿認為，好孕三方案的對象不夠方法也不對，希望政府不要再迴避人工生殖法，沒有人力，國家都要滅種，基於人權跟國安等因素，不該再擱置代理孕母議題。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言