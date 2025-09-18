AIT重提台灣地位未定 翁明賢：反制中國大陸話語權

美國在台協會（AIT）日前指「開羅宣言」等文件皆未決定台灣最終政治地位。淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢今天表示，美國重提「台灣地位未定論」，此舉一方面反制中國話語權，一方面也為美中談判保留迴旋空間。

駐日本代表處與「每日新聞社」所屬亞洲調查會今天下午在東京的日本記者俱樂部合辦論壇，邀請翁明賢、日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博、笹川平和財團資深研究員高見澤將林、神田外語大教授阪田恭代、同志社大學教授三牧聖子等，就東亞局勢發表看法。由亞洲調查會會長國分良成擔任主持人。

翁明賢接受中央社訪問表示，北京近年透過戰狼外交，強調「一中國際化」，主張聯合國第2758號決議已解決「中國在聯合國的代表權」問題，並進一步將其解釋為「台灣主權屬於中華人民共和國」。AIT的作法某種程度上是針對中國的反制作為，指第2758號決議未提及台灣主權，所以「中華人民共和國無權代表台灣」。

他表示，美國透過重提歷史文件，凸顯台灣地位仍存模糊空間。從1943年的「開羅宣言」、1945年的「波茨坦宣言」都沒有提到台灣，而有提到的1952年「舊金山和約」、「中日和約」中，雖然日本放棄了對台灣的權利，但從未指明歸屬於誰。

翁明賢分析，美國這種表述並未違背自1970年代以來的「一中政策」，因為華府立場始終是「台灣不獨、中國不武，兩岸人民和平解決爭端」。美國重提「台灣地位未定論」，實際上是為與中國的關稅談判保留迴旋空間。

一方面可反制中國藉2758號決議排擠台灣的話語權，另一方面也能在必要時作為談判籌碼，迫使北京在其他領域做出讓步。

他認為，在區域安全議題上，台灣議題不再僅是單一地緣政治焦點，一旦台灣有事，日本與周邊國家勢必受到波及。如果解放軍對台採取軍事行動，首先勢必封鎖宮古水道與巴士海峽，以防美日介入。如此一來，日本必受牽連，這也是為什麼台日要簽署撤僑相關備忘錄，顯示雙方都認知到危機發生時須有合作機制。

翁明賢指出，當前局勢已不是「台灣會不會有事」的假設，而是事態正在進行，日本、南韓、台灣與菲律賓等國都需要正視局勢，共同尋找應對方案，而不是被動接招。然而挑戰在於，台灣與周邊國家之間沒邦交，一旦發生危機涉及軍事合作，將無法律可依據。

他建議，可以透過第三方或非官方平台建立工作小組，讓消息互通有無，才能保障安全。例如，借鏡歐洲安全與合作會議（CSCE），東亞也創設類似的平台，進行戰略溝通，建立軍事互信，從而避免誤判。

他表示，近年中國艦隊與航空母艦頻繁出現在巴士海峽、西南諸島及南海，實際上是藉由「戰場經營」不斷強化存在感，企圖將國際水域「內海化」。面對此一情勢，美國持續推動航行自由，並邀集英國、加拿大、德國等共同參與，以防止中國造成既成事實。

翁明賢表示，對中國而言，台灣是第一島鏈的關鍵。如果失去台灣，島鏈突破無從談起；若掌握台灣，則能擴展到西太平洋，確保近海安全與海上通道，進一步支撐「建設世界一流軍隊」與「實現中華民族偉大復興」的目標。

他指出，因此，未來10年，中國必將持續在此方向推進。這也解釋了為何美日、日韓、美菲等雙邊與多邊合作持續加深。台灣必須展現自我防衛決心，並與盟國合作，共同維護區域穩定。

翁明賢今天在論壇上最後指出，中國2005年反分裂國家法裡指出，如果台灣宣布獨立、如果台灣有外國力量干涉、如果台灣發展核子武器、如果台灣內部發生動盪不安，解放軍就有理由介入。

他說：「到目前為止，台灣中華民國並無碰觸上述任何一條，某種程度是以維持台海和平穩定的現狀跟第一島鏈安定發展為主軸。」

他指出，「在此狀況下，解放軍如果要改變現狀，會希望能造成灰色地帶的衝突、造成台灣的海空軍誤判、造成兩岸之間的擦槍走火，如此引發出可透過武力來改變現狀、來獲得他所要變化的現狀，這是目前台灣最重要因應的課題」。

翁明賢分析，到了2027年中共第21次全國代表大會（中共21大），習近平須做好部署，為他可能開啟的第14個5年任期做準備，還有「第15個5年」（2026年-2030年）規劃，甚至是「第16個5年」規劃。

翁明賢提出警語指出，「習近平為了完成2049年實現中華民族偉大復興夢，可能逼迫台灣在統一問題上有所表態。當台灣被迫有所表態時，就是整個東亞第一島鏈變局的開始。這是美國所必須考慮的。」

