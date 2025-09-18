快訊

卓榮泰不領普發現金：留給國家做更有意義用途

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院最快下月普發現金1萬元，行政院長卓榮泰於今天播出的電視專訪中透露自身用途，他說，希望留給國家做更有意義的用途；此外，法師釋昭慧日前號召民眾拒領，並喊話政院增專款帳戶，他感謝釋昭慧提議搶救國庫，這個方向絕對正向健康，但目前還未定論。

行政院上周通過5500億元韌性特別預算案，其中編列2360億元普發現金1萬元，10月下旬、11月上旬有望領取。據規劃，發放方式將比照2023年普發6000元資格，領取方式包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。

釋昭慧日前喊話行政院增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」，政院指出，將審慎研議可能性，卓揆明早10時也將於行政院玉山廳接見釋昭慧，有望談及此議題。

民視新聞「台灣最前線」今晚播出卓榮泰專訪。主持人問及卓是否會領取即將發放的一萬元現金，卓榮泰指出，希望這筆錢留在國庫，讓國家能做更有意義的用途，他提到，對於釋昭慧等民間團體提議搶救國庫，自己非常感謝。

卓榮泰表示，他過往便主張，要將力量累積起來，讓國家去做更大的工作，但錢分散給個人後，可能每個人都會得到一點需要，但國家就缺少長遠跟保衛國家的計畫。若有更多國人願意將錢留在國庫，就能用在對國家更有利的政策方向。

主持人問及，未來是否設計第六個選項讓錢回捐國庫，卓榮說，「不領」等於將錢留在國庫，不用再捐，如果領出來再捐也是一種重複動作，雖然這件事還沒有定論，但這樣的方向絕對是健康且正面。

