陳明祺款宴美國東南地區州議會團 鼓勵來台設辦事處

中央社／ 台北18日電

美國東南地區州議會領袖訪問團訪台，外交部政次陳明祺今天款宴時鼓勵訪團成員所屬州政府來台設立駐台辦事處，進一步深化經貿、教育、科技與文化等多面向的合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國東南地區州議會領袖訪問團14日至19日訪台，陳明祺今天款宴訪團一行，雙方就推動台美教育交流、航太產業合作、能源安全與深化雙邊經貿投資關係等議題交換意見。

陳明祺表示，台灣與美國東南地區各州合作密切，近年在海洋保育、再生能源、文化交流及經貿投資均有具體進展，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，並鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處，進一步深化雙方在經貿、教育、科技與文化等多面向的合作。

肯塔基州參議員威爾森（Mike Wilson）代表訪團感謝政府邀訪，並表示此次訪台深切感受台灣人的熱情與活力。台灣是美國重要貿易夥伴之一，期待返美後持續在教育、經貿與高科技領域拓展台美合作關係。

外交部說明，該訪團由肯塔基州、南卡羅萊納州、田納西州及喬治亞州等美國東南區各州參、眾議會的領導階層議員組成，立場非常友台。外交部期待與美國友人持續深化台美夥伴關係，共同作為全球民主自由的堅定守護力量。

經貿 美國 外交部

