優人神鼓登羅馬舞台 林佳龍現身觀賞讚展現台灣韌性
外交部長林佳龍訪歐首站捷克行程結束，接著到義大利羅馬出席「優人神鼓」巡演，林佳龍於演出前酒會表示，優人神鼓展現台灣人韌性，希望透過文化交流促進台義彼此理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。
外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於17日在義大利羅馬出席「優人神鼓」應邀在「羅馬藝術節」（Romaeuropa Festival 2025）的演出，「優人神鼓」創辦人劉若瑀、「羅馬藝術節」主席比安尼（GuidoFabiani）、義大利眾議員奧西尼（Andrea Orsini，另譯：歐希尼）與狄巴爾巴（Mauro Del Barba）等均出席並共同觀賞來自台灣的精彩表演。
林佳龍在演出前酒會致詞時指出，外交部與文化部今年合作推動「歐洲台灣文化年2025」，旨在透過表演藝術、視覺藝術、音樂、電影、建築、漫畫與文學等多種形式，促進台歐文化交流。同時，期盼讓更多歐洲友人認識台灣在科技之外，更真實、多元且富有創意的面貌。
林佳龍表示，台灣代表性藝文團體「優人神鼓」這次歐洲巡演，是「歐洲台灣文化年2025」重點活動之一。「優人神鼓」將擊鼓、武術與舞蹈融合成強而有力的舞台語言，是台灣精神的生動象徵，巧妙展現台灣人的堅毅與韌性。文化是跨越語言和距離的橋梁，而「優人神鼓」的演出正是台灣與義大利文化之間的對話。
林佳龍也說，感謝長期支持台灣的義大利各界友人，台灣與義大利共享民主、人權等普世價值，並擁有堅實的經貿與產業關係。透過文化交流，將能促進兩國進一步深化彼此的理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。
比安尼致詞表示，過去曾有過與台灣密切互動進而遭受中國干涉的經驗，但因為對台灣的喜愛，而無懼中方打壓並持續推動台義文化交流。
外交部說明，「優人神鼓」此次獲邀在義大利重要藝術盛會「羅馬藝術節」演出經典作品「金剛心」（Sword of Wisdom），讓歐洲民眾有機會親身體驗極富底蘊的台灣文化，演出結束後掌聲長達5分鐘，獲得全場觀眾高度讚賞。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言