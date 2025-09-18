優人神鼓登羅馬舞台 林佳龍現身觀賞讚展現台灣韌性

快訊

中央社／ 台北18日電

外交部長林佳龍訪歐首站捷克行程結束，接著到義大利羅馬出席「優人神鼓」巡演，林佳龍於演出前酒會表示，優人神鼓展現台灣人韌性，希望透過文化交流促進台義彼此理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於17日在義大利羅馬出席「優人神鼓」應邀在「羅馬藝術節」（Romaeuropa Festival 2025）的演出，「優人神鼓」創辦人劉若瑀、「羅馬藝術節」主席比安尼（GuidoFabiani）、義大利眾議員奧西尼（Andrea Orsini，另譯：歐希尼）與狄巴爾巴（Mauro Del Barba）等均出席並共同觀賞來自台灣的精彩表演。

林佳龍在演出前酒會致詞時指出，外交部與文化部今年合作推動「歐洲台灣文化年2025」，旨在透過表演藝術、視覺藝術、音樂、電影、建築、漫畫與文學等多種形式，促進台歐文化交流。同時，期盼讓更多歐洲友人認識台灣在科技之外，更真實、多元且富有創意的面貌。

林佳龍表示，台灣代表性藝文團體「優人神鼓」這次歐洲巡演，是「歐洲台灣文化年2025」重點活動之一。「優人神鼓」將擊鼓、武術與舞蹈融合成強而有力的舞台語言，是台灣精神的生動象徵，巧妙展現台灣人的堅毅與韌性。文化是跨越語言和距離的橋梁，而「優人神鼓」的演出正是台灣與義大利文化之間的對話。

林佳龍也說，感謝長期支持台灣的義大利各界友人，台灣與義大利共享民主、人權等普世價值，並擁有堅實的經貿與產業關係。透過文化交流，將能促進兩國進一步深化彼此的理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。

比安尼致詞表示，過去曾有過與台灣密切互動進而遭受中國干涉的經驗，但因為對台灣的喜愛，而無懼中方打壓並持續推動台義文化交流。

外交部說明，「優人神鼓」此次獲邀在義大利重要藝術盛會「羅馬藝術節」演出經典作品「金剛心」（Sword of Wisdom），讓歐洲民眾有機會親身體驗極富底蘊的台灣文化，演出結束後掌聲長達5分鐘，獲得全場觀眾高度讚賞。

羅馬 義大利 林佳龍 優人神鼓

